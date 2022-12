Bank Jatim Raih Penghargaan Indonesia Best Digital Finance Awards 2022

Dirut Bank Jatim, Busrul Imam, bersama penghargaan Best Digital Finance 2022 Category Conventional Bank for Provision of Real Time Transaction System, (Apps Product: JConnect Mobile) Category: KBMI 2, BPD, satu Warta Ekonomi.

Berita Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Bank Jatim meraih penghargaan dalam ajang Indonesia Best Digital Finance Awards 2022, yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi secara virtual, Kamis (1/12/2022).

Mengusung tema 'The Challenging Changes in Business Collaboration Through Digital Era', penentuan pemenang Indonesia Best Digital Finance Awards 2022 didasarkan pada berbagai pendekatan, di antaranya desk research, survei, mystery shopper, dan expert panels.

Dengan landasan tersebut, tim peneliti Warta Ekonomi yang bekerja sama dengan Perspectics menetapkan Bank Jatim sebagai penerima penghargaan Best Digital Finance Category Conventional Bank for Provision of Real Time Transaction System, (Apps Product: JConnect Mobile) Category: KBMI 2, BPD.

Corporate Secretary Bank Jatim, Budi Sumarsono, yang mewakili manajemen dalam event penghargaan tersebut mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penghargaan yang telah diterima.

“Kami juga berterima kasih kepada para stakeholder dan shareholder atas support yang selama ini diberikan kepada Bank Jatim. Semoga penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja ke depan, serta bertransformasi secara masif dalam digitalisasi perbankan, sehingga Bank Jatim dapat terus maju dan berkontribusi dalam perekonomian di Indonesia khususnya di Jawa Timur”, kata Budi, Jumat (2/12/2022).

CEO & Chief Editor Warta Ekonomi Group, Muhamad Ihsan, menyampaikan selamat dan sukses kepada para pemenang.

Tujuan dari diadakannya penghargaan ini adalah untuk memberikan apresiasi kepada industri sektor jasa keuangan, seperti industri perbankan, industri pasar modal, lembaga keuangan, maupun industri keuangan non-bank yang senantiasa berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui inovasi digital.

Selain itu, Warta Ekonomi juga berharap perusahaan yang terlibat dapat tumbuh di tengah pasca pandemi Covid-19 saat ini maupun terpaan resesi mendatang.

Budi Sumarsono juga menambahkan bahwa kesuksesan Bank Jatim tak lepas dari peran para Jatimers (sebutan untuk Karyawan dan Karyawati Bank Jatim) yang berkomitmen kuat untuk terus meningkatkan kinerja perusahaan.

“Tak lupa kami juga berterima kasih kepada para nasabah yang setia dalam memberikan kepercayaan kepada Bank Jatim," pungkas Budi.