Jadwal Piala Dunia 2022 Malam Ini: Kroasia vs Belgia, Kosta Rika vs Jerman, Der Panzer Bakal Gugur?

SURYA.co.id, - Berikut Jadwal Piala Dunia 2022 malam ini, Kroasia vs Belgia, Jepang vs Spanyol hingga Kosta Rika vs Jerman.

Sepuluh negara setidaknya sudah mendapatkan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2022.

Terbaru, Argentina, Australia dan Polandia berhasil lolos pada pertandingan matchday ketiga.

Empat negara lainnya akan menyusul malam ini.

Ya, grup E dan F yang akan bertanding malam ini masih belum menemukan satupun perwakilan.

Artinya, pertarungan memperebutkan tempat di babak 16 besar akan terjadi hingga menit akhir.

Grup F akan bertanding terlebih dahulu di jam 22.00 WIB.

Belgia terancam tersingkir di Piala Dunia 2022. Satu-satunya cara untuk lolos adalah dengan mengalahkan Kroasia di partai penentu (AFP)

Belgia akan menantang Kroasia pada pertandingan penentuan.

The Red Devils, julukan Belgia mengantongi 3 poin dan berada di posisi ketiga.

Sedangkan Kroasia di posisi puncak dengan 4 poin yang telah dikantongi.

Itu artinya Kevin De Bruyne cs wajib menang.

Ini karena di pertandingan lainnya, Maroko yang juga sudah memiliki 4 poin akan menantang tim yang sudah dipastikan tersingkir yaitu Kanada.

Maroko hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiketnya.

Tak peduli hasil apapun yang terjadi di pertandingan Kroasia vs Belgia, Maroko akan tetap lolos dengan hanya bermodalkan hasil imbang.