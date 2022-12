Honda WR-V Small SUV Honda Terbaru Meluncur di Kota Surabaya, Segini Harganya

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Usai diluncurkan di Jakarta, Honda resmi mengenalkan Honda WR-V kepada warga Surabaya dan sekitarnya, Rabu (1/12/2022).

PT Honda Surabaya Center, Main Dealer Honda Wilayah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara menampilkan Honda WR-V untuk pertama kalinya di Pakuwon Mall, Surabaya pada tanggal 30 November – 4 Desember 2022.

Produk terbaru ini menjadi model pertama Honda di segmen Small SUV di Indonesia, memadukan karakter khas SUV Honda yang memiliki performa dan teknologi terdepan dengan desain lebih compact dan gaya lebih sporty.

Honda WR-V dikembangkan dari Honda SUV RS Concept yang merupakan sebuah SUV Compact dengan karakter yang lebih sporty khas varian RS dari Honda.

Konsep ini sebelumnya juga telah diwujudkan melalui varian RS yang hadir pertama kali pada sebuah model SUV melalui All New Honda HR-V yang diluncurkan di Indonesia pada Maret 2022.

Konsep ini kemudian hadir melalui model produksi massal dari Honda WR-V yang sempat ditampilkan dengan stiker kamuflase di pameran otomotif dan roadshow di berbagai daerah di Indonesia.

Sebelum diluncurkan, Honda WR-V telah melalui serangkaian riset terhadap konsumen dan menjalani tes di berbagai kondisi jalan di Indonesia.

Honda WR-V hadir melengkapi lini SUV Honda yang sebelumnya telah sukses dengan model seperti New Honda CR-V, All New Honda HR-V dan All New Honda BR-V.

Ciri khas SUV Honda melekat di WR-V seperti ground clearance tinggi, performa mesin yang bertenaga, kabin yang luas, serta teknologi yang canggih.

Honda WR-V menggendong mesin 1.5 L i-VTEC DOHC 4 silinder segaris DBW, 16 katup yang memiliki tenaga maksimum 121 PS pada 6.600 rpm dan torsi maksimum 145 Nm pada 4.300 rpm, yang merupakan terbesar di kelasnya.

Honda WR-V menggunakan transmisi CVT dengan teknologi G-design shift yang menghasilkan performa akselerasi yang bertenaga serta memiliki efisien bakar yang meningkat sebesar 4 persen.

Performa mesin bertenaga dipadu dengan transmisi CVT membantu pengemudi terasa menyenangkan ketika berkendara melewati ragam kondisi jalan di perkotaan maupun luar kota.

Dari segi keselamatan, Honda WR-V juga dilengkapi dengan teknologi keselamatan canggih Honda SENSING.

Teknologi ini sebelumnya telah disematkan pada Honda seperti New Honda Accord, New Honda CR-V, All New Honda Civic RS, All New Honda HR-V, All New Honda BR-V dan Honda City Hatchback RS.