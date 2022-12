Hermanto Tanoko Merilis Buku Trilogi The Boy, The Man, and The Entrepreneur

habibur rohman/surya.co.id

Hermanto Tanoko didampingi keluarga menunjukkan tiga buku karyanya " Trilogy of Inspiration Hermanto Tanoko Richer Mindset" di Grand Ballroom Vasa Hotel Surabaya, Kamis (1/12/2022). Ketiga buku yang terdiri dari "The Boy, The Man dan The Entrepreneur" dari hasil pengalaman pribadi ini sengaja dibagi untuk memberikan pengalaman pembaca dari berbagai usia dan sebagai penanda perayaan ulang Tahun Hermanto Tanoko ke-60.