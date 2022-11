Piala Dunia 2022: Skenario Lolos 16 Besar di Grup A: Polandia dan Argentina Bisa Terbuang

Lionel Messi saat mencetak gol melalui titik putih di laga Argentina vs Arab Saudi di Piala Dunia 2022. Di laga penentuan tiket babak 16 besar, Argentina akan bertemu Polandia.

Berikut jadwal pertandingan terakhir Grup C Piala Dunia Qatar 2022, berikut klasemen tim dan skenario lolos babak 16 besar.

Pertandingan terakhir di Grup C akan berlangsung Rabu (30/11) malam waktu setempat atau pukul 02.00 WIB (Kamis dini hari). Tim yang akan bertanding terdiri Polandia vs Argentina dan Saudi Arabia vs Mexico.

Kedua pertandingan bisa disaksikan dalam siaran langsung LIVE SCTV dan INDOSIAR.

Ulasan

Empat tim di Grup C, masih berpeluang memetik tiket lolos ke babak 16 besar.

Polandia memimpin klasemen dengan poin 4 masih sangat mungkin tersingkir.

Sebaliknya, Mexico yang menempati juru kunci dengan hanya memiliki satu poin , masih mungkin bisa memetik tiket saat menghadapi Arab Saudi.

Jadi pertandingan di grup C akan sangat seru. Semua tim akan berusaha menang untuk bisa memetik tiket 16 besar.



Skenario lolos 16 Besar

Polandia memimpin klasemen dengan poin 4. Dibayangi Argentina dan Saudi Arabia di posisi kedua dan ketiga dengan poin sama-sama 3.

Polandia bisa gagal lolos 16 besar apabila kalah dari Argentina, sementara Arab Saudi menang dari Mexico, atau Mexico yang menang dari Arab Saudi dengan jumlah lima gol kemenangan atau lebih.



Berikut skenario detil perebutan tiket babak 16 besar di Grup C Piala Dunia Qatar 2022

POLANDIA

Polandia lolos ke babak 16 besar apabila:

1. Menang atau draw melawan Argentina

2. Kalah dari Argentina, dengan catatan di pertandingan lainnya Arab dan Mexico berakhir draw.

(Jika skenario ini terjadi, poin Polandia dan Arab Saudi sama-sama empat. Tiket akan ditentukan selisih gol. Polandia memiliki tabungan 2 gol, sedang Arab Saudi defisit satu gol. Jadi meskipun kalah dari Argentina, Polandi bisa lolos asalkan kekalahannya tidak melebihi tiga gol).

3. Kalah dari Argentina, tapi di pertandingan lainnya Arab Saudi kalah dari Mexico, dengan skor tidak melebihi tabungan gol Polandia.