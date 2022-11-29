Lirik Sholawat Tarhim dan Terjemahan
Sholawat Tarhim lebih sering dikumandangkan pada bulan Ramadhan ketika umat Islam tengah sahur. Berikut lirik sholawat Tarhim lengkap terjemahan.
Penulis: Arum Puspita | Editor: Musahadah
SURYA.CO.ID - Sholawat Tarhim biasanya dikumandangkan jelang adzan Subuh.
Sholawat Tarhim lebih sering dikumandangkan pada bulan Ramadhan ketika umat Islam tengah sahur.
Liriknya Sholawat Tarhim diciptakan oleh Shaykh Mahmoud Khalil Al Hussary, ketua Jam’iyyatul Qurro’ di Kairo, Mesir.
Sekadar info, Sholawat Tarhim ini pertama kali diputar di Indonesia pada tahun 1960 oleh Studio Lokananta di Radio Yasmara A.M Surabaya.
Lirik Sholawat Tarhim
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
Ash-shalâtu was-salâmu ‘alâyk
يَاإمَامَ الْمُجَاهِدِيْنَ - يَارَسُوْلَ اللهْ
Yâ imâmal mujâhidîn yâ Rasûlallâh
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
Ash-shalâtu was-salâmu ‘alâyk
يَانَاصِرَ اْلهُدَى - يَا خَيْرَ خَلْقِ اللهْ
Yâ nâshiral hudâ yâ khayra khalqillâh
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
Ash-shalâtu was-salâmu ‘alâyk
يَانَاصِرَ الْحَقِّ يَارَسُوْلَ اللهْ
Yâ nâshiral haqqi yâ Rasûlallâh
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
Ash-shalâtu was-salâmu ‘alâyk
يَامَنْ اَسْرَى بِكَ مُهَيْمِنُ لَيْلًا نِلْتَ - مَا نِلْتَ وَالأَنَامُ نِيَامْ
Yâ Man asrâ bikal muhayminu laylan nilta mâ nilta wal-anâmu niyâmu
وَتَقَدَّمْتَ لِلصَّلَاةِ فَصَلَّ كُلُّ مَنْ فِى السَّمَاءِ وَاَنْتَ الْإِمَامْ
Wa taqaddamta lish-shalâti fashallâ kulu man fis-samâi wa antal imâmu