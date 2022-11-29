Lirik Sholawat Tarhim dan Terjemahan

Sholawat Tarhim lebih sering dikumandangkan pada bulan Ramadhan ketika umat Islam tengah sahur. Berikut lirik sholawat Tarhim lengkap terjemahan.

Penulis: Arum Puspita | Editor: Musahadah
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SURYA.CO.ID
Ilustrasi - Lirik Sholawat Tarhim 

SURYA.CO.ID - Sholawat Tarhim biasanya dikumandangkan jelang adzan Subuh. 

Sholawat Tarhim lebih sering dikumandangkan pada bulan Ramadhan ketika umat Islam tengah sahur.

Liriknya Sholawat Tarhim diciptakan oleh Shaykh Mahmoud Khalil Al Hussary, ketua Jam’iyyatul Qurro’ di Kairo, Mesir.

Sekadar info, Sholawat Tarhim ini pertama kali diputar di Indonesia pada tahun 1960 oleh Studio Lokananta di Radio Yasmara A.M Surabaya.

Lirik Sholawat Tarhim

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
Ash-shalâtu was-salâmu ‘alâyk

يَاإمَامَ الْمُجَاهِدِيْنَ - يَارَسُوْلَ اللهْ
Yâ imâmal mujâhidîn yâ Rasûlallâh

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
Ash-shalâtu was-salâmu ‘alâyk

يَانَاصِرَ اْلهُدَى - يَا خَيْرَ خَلْقِ اللهْ
Yâ nâshiral hudâ yâ khayra khalqillâh

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
Ash-shalâtu was-salâmu ‘alâyk

يَانَاصِرَ الْحَقِّ يَارَسُوْلَ اللهْ
Yâ nâshiral haqqi yâ Rasûlallâh

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
Ash-shalâtu was-salâmu ‘alâyk

يَامَنْ اَسْرَى بِكَ مُهَيْمِنُ لَيْلًا نِلْتَ - مَا نِلْتَ وَالأَنَامُ نِيَامْ
Yâ Man asrâ bikal muhayminu laylan nilta mâ nilta wal-anâmu niyâmu

وَتَقَدَّمْتَ لِلصَّلَاةِ فَصَلَّ كُلُّ مَنْ فِى السَّمَاءِ وَاَنْتَ الْإِمَامْ
Wa taqaddamta lish-shalâti fashallâ kulu man fis-samâi wa antal imâmu

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