Liga Inggris: Hasil Drawing Piala FA: Mancity vs Chelsea Saling Bunuh di Putaran Ketiga

SURYA.co.id I Berikut hasil drawing putaran ketiga Piala FA Inggris 2022/2023.

Dua tim raksasa Inggris Manchester City dan Chelsea harus saling bunuh di putaran ketiga.

Ini menjadi satu-satunya laga bigmatch yang bisa dibilang sebagai final kepagian. Dua raksasa Liga Premier sudah harus saling bunuh di babak 62 besar.

Mancity lebih diuntungkan karena menjadi tuan rumah duel maut ini.

Sementara tim - tim besar lainnya hanya bertemua lawan enteng.

Liverpool misalnya bertemu Wolves. Untungnya lagi bagi Liverpool yang merupakan juara bertahan Piala FA, pertandingan melawan Wolves akan digelar di markasnta di Anfield.

Liverpool menjadi juara Pial FA musim lalu, dengan mengalahkan Chelsea di Final melalu adu pinalti. Liverpool menang 6-5 dan engangkat trofi Piala FA untuk ke delapan kalinya.

Baca juga: BREAKING News Liga Inggris: Pangeran Saudi Akan Beli MU dan Liverpool, Bersaing dengan Qatar

Baca juga: Liga Inggris Kedatangan Neymar Ukraina, Mulai Januari Main Bareng Arsenal

Pemain Liverpool merayakan gol (AFP)

Sementara itu, Manchester United menghadapi Everton

Arsenal malah bertemu tim jauh di bawah levelnya, yaitu Oxford, tim League One, liga kasta ketiga di Inggris.

Selanjutnya Tottenham juga bertemu tim beda level, Portsmouth yang merupakan tim anggota Championshi atau liga kasta kedua di Inggris. Untungnya lagi, Tottenha Hotspur bertindak sebagai tuan rumah.

Baca juga: Piala Dunia 2022: Skenario Lolos 16 Besar di Grup C: Polandia dan Argentina Bisa Terbuang

Baca juga: Piala Dunia 2022, Skenario Tiket 16 Besar dari Grup B: Duel Sengit Iran - AS untuk Dampingi Inggris

Berikut hasil undian putaran tiga Piala FA, dikutip SURYA dari Livescore.com

Preston vs Huddersfield

Middlesbrough vs Brighton

Chesterfield vs West Brom

ManCity vs Chelsea

Charlton atau Stockport vs Walsall

Boreham Wood vs Accrington Stanley

Tottenham vs Portsmouth

Derby vs Barnley

Cardiff vs Leeds

Brentford vs West Ham

Bournemouth vs Burnley

Coventry vs Wrexham

Norwich vs Blackburn

Aston Villa vs Stevenage

Luton vs Wigan

Oxford vs Arsenal

Fleetwood vs QPR

Liverpool vs Serigala

Baca juga: Piala Dunia 2022: Skenario Tim Lolos 16 Besar Grup A: Belanda Santai, Ekuador - Senegal Hidup Mati

Grimby vs Burton

Blackpool vs Hutan Nottingham

Dagenham dan Redbridge atau Gillingham vs Leicester

Hutan Hijau vs Birmingham

Kota Bristol vs Swansea

Hartlepool vs Stoke

Hull vs Fulham

Crystal Palace vs Southampton

Millwall vs Sheffield United

Shrewsbury vs Sunderland

Sheffield Wednesday vs Newcastle

Manchester United vs Everton

Membaca vs Watford

Ipswich vs Rotherham