Jadwal Piala Dunia 2022 Hari ini: Timnas Belanda 'Sudah Menang' Sebelum Lawan Qatar

SURYA.CO.ID - Inilah jadwal Piala Dunia 2022 yang digelar hari ini, Selasa (29/11/2022), pukul 22.00 WIB.

Tak seperti gelaran pertandingan sebelumnya, hari ini, jadwal Piala Dunia 2022, hanya menggelar tiga pertandingan.

Di antaranya, Portugal vs Uruguay pada dini hari tadi dan Belanda vs Qatar serta Ekuador vs Senegal pada pukul 22.00 WIB nanti malam.

Adapun Piala Dunia 2022 digelar mulai 20 November hingga 18 Desember 2022.

Jadwal lengkap, pembagian grup hingga babak gugur dapat anda simak berikut ini.

Jadwal Lengkap Piala Dunia 2022 Qatar

- Babak Penyisihan Grup

Minggu, 20 November 2022

Qatar vs Ekuador, pukul 23.00 WIB

Senin, 21 November 2022

Senegal vs Belanda, pukul 17.00 WIB

Inggris vs Iran, pukul 20.00 WIB

Selasa, 22 November 2022

Amerika Serikat vs Wales, pukul 02.00 WIB