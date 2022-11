BTS dan Big Hit Music Beri Sumbangan 5,9 Miliar Won untuk UNICEF, Teruskan Kampanye LOVE MYSELF

BTS meneruskan Kampanye "LIVE MYSELF" bersama UNICEF.

SURYA.CO.ID - BTS dan Big Hit Music memberikan sumbangan untuk UNICEF sebesar 5,9 miliar Won, di tahun kelima guna merayakan kampanye "LOVE MYSELF".

Untuk diketahui, BTS dan UNICEF telah bekerja sama dan melakukan kampanye "LOVE MYSELF" sejak 2017 lalu.

Pada, Selasa (29/11/2022) BTS dan Big Hit Music kembali memberikan sumbangan dan meneruskan kerjasama, lewat sebuah video peringatan kampanye "LOVE MYSELF".

"Tampaknya kampanye LOVE MYSELF telah masuk pada kehidupan sehari-hari kita, lewat musik yang kita dengarkan."

Kampanye "LOVE MYSELF pertama kali dimulai pada November 2017 lalu dengan penandatanganan perjanjian kontribusi sosial antara Komite Korea untuk UNICEF dan Big Hit Music.

Kerjasama ini dilakukan guna mendukung kampanye UNICEF untuk memberantas kekerasan terhadap anak-anak dan remaja.

Dengan "Stop Violence", telah mendukung pemulihan dan pencegahan kekerasan untuk anak-anak dan remaja di seluruh dunia.

Sekretaris Jenderal Komite Korea untuk UNICEF mengatakan, telah mendapat setidaknya dua pencapaian besar selama 60 tahun terakhir.

"Yang pertama adalah demokrasi dan pembangunan ekonomi. Sementara yang kedua adalah pengaruh global BTS. Saya harap pengaruh baik dari BTS akan terus berkembang di masa depan."

UNICEF adalah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang melaksanakan proyek-proyek seperti kesehatan, nutrisi, air dan sanitasi, pendidikan, perlindungan, dan bantuan darurat untuk anak-anak di seluruh dunia.

BTS Perpanjang Rekor dengan Perolehan Penghargaan Terbanyak

BTS kembali memperpanjang rekornya sebagai artis dengan penghargaan utama atau daesang terbanyak di Industri musik Korea Selatan.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam gelaran Melon Music Awards 2022, BTS kembali membawa pulang penghargaan sebagai Best Male Group dan Record of The Year.

Dua penghargaan itu kemudian menambah panjang daftar penghargaan yang diterima oleh BTS selama mereka berkarier.

Selain itu, dalam ajang Melon Music Awards 2022, BTS juga dianugerahi sebagai "Worldwide All Time Legend".

Penghargaan ini dikhususkan untuk BTS yang memiliki pencapaian luar biasa selama berkarier.