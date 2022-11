Jadwal Piala Dunia 2022 hari ini. Misi kemenangan Korsel vs Ghana dan kesempatan Swiss curi poin dari Brasil.

SURYA.CO.ID - Simak jadwal Piala Dunia 2022 yang digelar hari ini, Senin (28/11/2022), mulai pukul 17.00 WIB hingga 23.00 WIB.

Untuk diketahui, jadwal Piala Dunia 2022 hari ini bakal menampilkan tiga pertandingan yakni, Kamerun vs Serbia, Korsel vs Ghana, dan Brasil vs Swiss.

Adapun Piala Dunia 2022 digelar mulai 20 November hingga 18 Desember 2022.

Jadwal lengkap, pembagian grup hingga babak gugur dapat anda simak berikut ini.

Para pemain Korea Selatan menyapa pendukungnya pada akhir pertandingan sepak bola Grup H Piala Dunia 2022 Qatar antara Uruguay dan Korea Selatan di Stadion Education City di Al-Rayyan, sebelah barat Doha pada 24 November 2022. (AFP/JUNG Yeon-je)

Jadwal Lengkap Piala Dunia 2022 Qatar

- Babak Penyisihan Grup

Minggu, 20 November 2022

Qatar vs Ekuador, pukul 23.00 WIB

Senin, 21 November 2022

Senegal vs Belanda, pukul 17.00 WIB

Inggris vs Iran, pukul 20.00 WIB

Selasa, 22 November 2022

Amerika Serikat vs Wales, pukul 02.00 WIB

Argentina vs Arab Saudi, pukul 17.00 WIB