Di Riyadh, Khofifah Pameran Turots Ulama Nusantara yang Berperan Besar untuk Keilmuan Arab Saudi

Istimewa/Pemprov Jatim

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa bersama Pemprov Jatim menggelar pameran manuskrip kuno karya ulama Indonesia dalam kegiatan Intellectual Heritage and Contribution of Indonesian Scholars to The Islamic Civilization di Cultural Palace Diplomatic Quarter Riyadh Saudi Arabia, Minggu (27/11/2022).