Sambut Kembalinya WFO, Magna One Gelar Topping Off untuk Bangkitkan Pasar Perkantoran dan Apartemen

Topping off ceremony atau upacara tutup atap yang digelar Magna One Office Tower, untuk menyambut kembali bergairahnya Work From Office (WFO) setelah pandemi covid 19 mulai terkendali.

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - Kembali aktifnya orang untuk bekerja dari kantor atau Work From Office (WFO) diyakini bisa mendorong peningkatan permintaan produk ruang kantor di gedung dan apartemen. Hal itu diyakini pengembang Magna One Office Tower Surabaya, yang kemudian melakukan topping off ceremony atau upacara tutup atap, Sabtu (27/11/2022).

CEO Blveprint Destinations, konsultan properti Magna One Office Tower dan Celadon Apartment, Very Y Setiady mengatakan, dengan telah dilakukannya topping off, hal itu bisa menjadi langkah maju untuk menunjukkan komitmen pengembang kepada para konsumen dan calon konsumen.

"Dan itu mendukung kami untuk optimistis bahwa penjualan baik apartemen maupun office dan SOHO akan kian melesat dalam waktu dekat," kata Very.

Ceremony Magna One Office Tower, merupakan tower perkantoran premium, yang memiliki total 136 unit dengan 12 unit di masing-masing lantainya, dengan luasan per unitnya yang bervariatif. Tower ini dipartisi menjadi 2 bagian, yaitu low zone untuk perkantoran setinggi 12 lantai, dan high zone di atasnya untuk serviced residence.

Di lantai paling atas dari office tower ini juga dilengkapi dengan rooftop restaurant dan observation deck pertama di kota Surabaya."Meskipun belum dipasarkan, dari 12 lantai, lima sudah terjual. Sementara yang sisanya tujuh lantai kita akan mulai pasarkan awal tahun depan," jelas Very.

Dikatakan Very, eksistensi gedung perkantoran ini diharapkan mampu memberikan suasana pengalaman bekerja yang baru dan menyenangkan, membangun spirit masyarakat Surabaya untuk tetap produktif, serta menjadi jawaban atas kebutuhan gedung perkantoran premium di jantung kota Surabaya.

Untuk apartemen, pihaknya menawarkan beragam tipe dengan luasan berbeda, mulai 61,5 meter persegi hingga 177 meter persegi. Harga yang ditawarkan sangat spesial mulai Rp 900 jutaan.

Unit Celadon Surabaya tersedia mulai dari 2 kamar tidur, 3 kamar tidur, serta 3 kamar tidur eksklusif yang dilengkapi 1 lift privat. Adapun jaminan keamanan di tiap unit menggunakan berupa kartu akses yang terpersonalisasi menggunakan sistem smart card door access.

"Saat ini penjualan apartemen Celadon sudah sekitar 50 persen dari total 509 unit. Kami menargetkan di akhir tahun ini penjualannya bisa 60-70 persen. Karena pembeli yang sudah menunggu akan dilakukan serah terima akhir tahun ini dan Maret 2023 mendatang sudah bisa ditempati," beber Very.

Keyakinannya selain didasarkan pada unit yang sudah terbangun dan ready, juga lokasi yang sangat strategis berada di CBD Surabaya Barat. Selain itu, pasar hunian vertikal apalagi dengan konsep mixed use banyak diminati masyarakat perkotaan.

Apalagi sejak pandemi Covid-19, banyak masyarakat yang memilih work from home. Makanya pihaknya menghadirkan hunian yang terintegrasi dengan fasilitas penunjang pekerjaan dan gaya hidup sehat.

Mixed use memadukan hunian mewah, perkantoran dan life style mall di kawasan terintegrasi. Fasilitas yang dihadirkan mulai dari sky pool, sky rooftop, jacuzzi, gym, yoga, juga indoor and outdoor kids playground.

"Sementara untuk mall, di lantai 1 akan banyak food and beverage, sementara lantai 2 selain ritel, juga ada sport dan penunjang hidup sehat lain," pungkas Very. *****