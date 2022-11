Putar Film-Film Khas Daerah Secara Terbuka, Gresik Movie Perkuat Budaya dan Hidupkan Ekonomi Lokal

SURYA.CO.ID, GRESIK - Sinema tidak sekadar dimaknai dengan kegiatan menonton pemutaran film, tetapi bagaimana penyimaknya bisa mendapatkan sesuatu yang edukatif dan menginspirasi. Kegiatan Sapa Sinema 2022 yang digalang Komunitas Gresik Movie lewat pemutaran film-film khas daerah, Minggu (27/11/2022), menjadi salah satu cara agar masyarakat meraih inspirasi, motivasi dan kenangan bermanfaat.

Tim kamera Komunitas Gresik Movie, Bambang Setiawan (30), mengatakan, beberapa film dengan judul dan kondisi di Gresik yang dibuat tim Gresik Movie telah siap ditayangkan. Selain itu, ada juga film-film dari daerah lain yang siap diputar dalam agenda Sapa Sinema 2022.

Film khas Gresik yang akan diputar di tempat umum di antaranya 'Gemintang' dengan sutradara Irfan Akbar Prawiro dan 'Kiamat sampah' dengan sutradara Enggar Asfinsani.

Sementara film dari daerah lain yang sudah dipilih untuk diputar di tempat umum adalah 'Diponegoro' dengan sutradara Gata Mahardhika; 'The secret Club of Sinners' dengan sutradara Haris Yuliyanto; 'Terciduk' dengan sutradara Alan D.W; 'Di Sela Garis Yang Tak Tertulis' oleh sutradara Alam Alghifari; 'May Be Someday Another Day But Today' oleh sutradara Bihar dan 'Ruwina' yang disutradarai Ayuning Tyas Muji Rahayu.

"Gresik Movie telah membuka pengiriman karya bagi filmmaker yang ingin filmnya diputar dalam Sapa Sinema 2022. Film-film yang masuk berasal dari kota-kota seperti Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Banjarnegara, Malang, Riau, Bandung, Gresik, Bojonegoro dan lainnya," urai Bambang.

Rencananya, film-film itu akan diputar di empat kecamatan secara terpisah. Di antaranya Kecamatan Wringinanom, Panceng, Tambak dan Sangkapura Pulau Bawean. "Empat tempat ini menjadi perhatian utama Sapa Sinema, karena bertujuan menjalankan kerja-kerja kebudayaan melalui medium film, sekaligus sebagai upaya penguatan ekosistem sinema," tambahnya.

Selain kegiatan nonton bareng film khas Gresik dan beberapa daerah, kegiatan Sapa Sinema 2022 juga diharapkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dan UMKM, sebab selama ini selalu ada bazar dari UMKM yang meramaikan acara.

"Melalui Sapa Sinema 2022 pula, kami berharap nantinya turut mendorong untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan, melalui bazar atau UMKM ketika kegiatan layar tancap Sapa Sinema dilaksanakan," tandasnya. ****