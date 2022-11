ITS Surabaya Luncurkan MEvITS, Mobil Listrik Multiguna dengan Jarak Tempuh Hingga 200 Km

Ketua Pengembangan 'MEvITS' Harus Laksana Guntur (kaos coklat) pada 'Grand Launching MEvITS' di departemen Teknik Mesin ITS, Minggu (27/11/2022). Mevits merupakan mobil listrik multiguna, produk yang dirancang dan dikembangkan sepenuhnya oleh ITS dengan konsep 'pickup' yang tangguh, hemat, elegan serta stylish.

SURYA.co.id | SURABAYA - Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) meluncurkan mobil listrik multiguna Multipurpose Electric Vehicle ITS (MEvITS) di Departemen Teknik Mesin ITS, Minggu (27/11/2022).

Ketua Tim Pengembangan MEvITS, Prof Dr Eng Harus Laksana Guntur ST MEng, mengungkapkan MEvITS ini adalah produk yang dirancang dan dikembangkan sepenuhnya oleh ITS.

Bekerja sama dengan beberapa startup ITS, MEvITS menjadi suatu mobil listrik berkonsep pikap yang tangguh, hemat energi, elegan, serta stylish.

Lebih lanjut, Harus menjelaskan, MEvITS diciptakan untuk dapat menjadi kendaraan yang tak hanya digunakan sebagai mobil penumpang, namun juga dapat untuk mengangkut barang.

Mobil ini juga telah didesain untuk dapat menempuh jarak hingga 200 kilometer dan memiliki kecepatan maksimum hingga 100 kilometer per jam.

Tak hanya itu, diharapkan MEvITS juga dapat dijangkau oleh masyarakat luas.

“Agar harganya terjangkau, kami berusaha menginovasikan mobil dengan daya yang tak terlalu besar,” tambahnya.

Mobil dengan daya 20 kWh ini masih akan terus dilakukan penyempurnaan.

“Dengan semangat real innovation, kami berharap mobil ini dapat menjadi terobosan yang berguna bagi masyarakat,” pungkasnya optimistis.

Peluncuran mobil karya sivitas akademika ITS ini dilangsungkan bersamaan dengan perhelatan tahunan temu alumni Teknik Mesin ITS yang bertajuk Pulang Bengkel.

Peluncuran ini pun disaksikan oleh para alumni Teknik Mesin dari berbagai angkatan.