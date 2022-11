Tiga Bantuan Dicairkan Serentak kepada Ribuan Warga Kota Blitar Menjelang Akhir Tahun

SURYA.CO.IDI BLITAR - Ernawati, warga Jalan Galunggung, Kota Blitar, terlihat sumringah setelah mengambil uang bantuan langsung tunai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BLT BBM) tahap kedua di Kantor Pos Blitar, Sabtu (26/11/2022).

Selain menerima uang BLT BBM, ibu dua anak itu juga mendapat bantuan sembako yang diberikan berupa uang tunai dan bantuan program kelurga harapan (PKH) yang dicairkan bersamaan.

"Saya dapat tiga-tiganya (BLT BBM, bantuan sembako, dan PKH). Total uang yang saya terima Rp 1,5 juta," kata Ernawati.

Ernawati mengatakan, uang BLT BBM dapat Rp 300.000, bantuan sembako dapat Rp 600.000, dan PKH dapat Rp 600.000.

"Alhamdulillah, uangnya bisa biaya sekolah anak. Anak saya akan study tour ke Bali," ujarnya.

Ernawati memiliki dua anak, satu masih SD dan satu lagi SMP. Ia hanya menjadi ibu rumah tangga. Sedang suaminya bekerja sebagai kuli bangunan.

"Saya di rumah, yang kerja hanya suami saja. Suami kerja menjadi kuli bangunan," katanya.

Pendamping PKH Kota Blitar, Isa Rinawati mengatakan ada tiga program bantuan yang dicairkan serentak menjelang akhir tahun atau pada November 2022.

Ketiga program bantuan itu, yakni BLT BBM tahap dua, bantuan sembako atau bantuan pangan non tunai (BPNT), dan PKH.

Untuk program BLT BBM tahap dua diberikan sebesar Rp 300.000 untuk dua bulan. Tiap bulan, keluarga penerima manfaat (KPM) mendapat uang BLT BBM Rp 150.000.

Lalu, untuk program bantuan sembako yang biasanya dicairkan di e-warung, kali ini juga diberikan secara tunai di Kantor Pos.

Nilai bantuan sembako Rp 200.000 per bulan per KPM dan diberikan untuk tiga bulan mulai Oktober, November, dan Desember. Berarti tiap KPM langsung menerima bantuan sembako sebesar Rp 600.000.

"Kalau untuk PKH tergantung komponen di keluarga. Untuk anak SD dapat Rp 225.000 per anak, SMP dapat Rp 375.000 per anak, SMA dapat Rp 500.000 per anak, lansia Rp 600.000, lalu bayi dan ibu hamil dapat Rp 750.000," katanya.

Dikatakannya, jumlah penerima BLT BBM tahap dua di Kota Blitar sebanyak 8.410 KPM.

Sedang penerima BLT dan PKH sebanyak 614 KPM, penerima BLT BBM, Sembako, dan PKH sebanyak 2.940 KPM, dan penerima BLT BBM dan Sembako sebanyak 4.856 KPM. (sha)