Download Jadwal Piala Dunia 2022 Hari ini: Ada Pertemuan Brasil vs Serbia & Tuan Rumah Lawan Senegal

SURYA.CO.ID - Berikut jadwal Piala Dunia 2022 hari ini, Jumat (25/11/2022) beserta link download untuk format JPEG dan PDF.

Jadwal Piala Dunia 2022 hari ini telah digelar sejak pukul 02.00 WIB dengan menampikan laga antara Brasil vs Serbia.

Laga tersebut membuat Brasil kelluar sebagai pemenang dengan skor 2-0.

Tak hanya Brasil vs Serbia, ada tiga laga lainnya yang bakal digelar mulai pukul 17.00 hingga 23.00 WIB yakni, Wales vs Iran, Qatar vs Senegal, Belanda vs Ekuador.

Baca juga: Fakta Ronaldo Manusia Pertama Cetak Gol di 5 Piala Dunia, Gol Pertama ke Gawang Tahun 2006

Adapun Piala Dunia 2022 digelar mulai 20 November hingga 18 Desember 2022.

Jadwal lengkap, pembagian grup hingga babak gugur dapat anda simak berikut ini.

Link Download PDF Jadwal Piala Dunia 2022

PDF

JPEG

Jadwal Lengkap Piala Dunia 2022 Qatar

- Babak Penyisihan Grup

Minggu, 20 November 2022

Qatar vs Ekuador, pukul 23.00 WIB

Senin, 21 November 2022