Jadi Merek Favorit Masyarakat, Frank & co. Berhasil Raih Penghargaan Superbrands 2022

Frank & co. merek perhiasan berlian ternama di Indonesia berhasil meraih penghargaan Superbrands dalam kategori Jewellery Diamond Store. Adapun acara penghargaan Gala Awards Superbrands Indonesia’s Choice 2022 ini dilangsungkan di Hotel Le Meridien, Jakarta, Jumat (11/11/2022).

Dok. Humas Frank & co.

SURYA.CO.ID - Frank & co. yang merupakan merek perhiasan berkualitas ternama dan terpercaya berhasil mendapatkan penghargaan internasional Superbrands pada 2022 sebagai gerai perhiasan nomor satu di Indonesia dan menjadi bukti bahwa Frank & co. mampu menjadi merek perhiasan favorit masyarakat di Indonesia.

General Manager Frank & co. Ferdy Felano mengatakan, Frank & co. telah menjadi merek perhiasan pertama di Indonesia yang mendapatkan penghargaan dari Superbrands sebagai gerai perhiasan nomor satu di Indonesia.

“Kami bangga dengan pencapaian yang diraih oleh Frank & co. dan penghargaan ini menjadi bukti bahwa kiprah Frank & co. sebagai merek perhiasan berlian yang berkualitas di Indonesia dipercaya oleh para pelanggan setianya,” ungkap Ferdy dalam keterangan persnya, Kamis (24/11/2022).

Pada kesempatan yang sama, Chief Executive Officer (CEO) Superbrands Indonesia Grandtyana Mayasari mengatakan, kesuksesan yang diraih oleh para pemilik peraih penghargaan Superbrands menjadi bukti bahwa mereknya telah berhasil menjadi merek yang terbaik di kelasnya.

“Kesuksesan para pemilik merek dalam mendapatkan logo Superbrand adalah bukti bahwa pemilik merek telah berhasil membangun citra, nilai, kesadaran, dan loyalitas merek kepada para pelanggan setia,” ujar Mayasari.

Sebagai informasi, Frank & co. mendapatkan penghargaan Superbrands dalam kategori Jewellery Diamond Store. Adapun kategori tersebut baru saja dibuat pada 2022 oleh Superbrands dan Frank & co. menjadi merek perhiasan berlian pertama yang memenangkannya.

Frank & co. telah hadir menemani setiap momen berharga masyarakat Indonesia selama lebih dari dua dekade, tepatnya selama 26 tahun. Maka dari itu, Frank & co. terus berkomitmen untuk memberikan berlian berkualitas tinggi dengan kualitas berlian warna F dan kejernihan yang sangat sedikit (VVS).

Frank & co. adalah merek perhiasan profesional di Indonesia yang merupakan bagian dari Central Mega Kencana (CMK), yakni perusahaan ritel perhiasan emas dan berlian yang juga menaungi merek perhiasan Mondial dan The Palace Jeweler.

Tak hanya itu, Frank & co. juga memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggan di samping menghadirkan koleksi perhiasan yang berkualitas.

Untuk diketahui, Superbrand memberikan penghargaan kepada 38 pemilik merek di Indonesia. Acara penghargaan Gala Awards Superbrands Indonesia’s Choice 2022 ini dilangsungkan di Hotel Le Meridien, Jakarta, Jumat (11/11/2022).

Acara tersebut turut dihadiri oleh C-level dan para petinggi dari merek yang memenangkan penghargaan tersebut. Selain itu, gelaran acara tersebut juga dimeriahkan oleh penampilan dari juara Nasional Indonesia Idol Maria Simorangkir.

Superbrands merupakan arbiter merek independen terbesar di dunia dan Superbrands berhasil mengidentifikasi serta memberikan pengakuan terhadap merek istimewa dari seluruh dunia.

Ada lima kriteria standar penilaian yang diterapkan dalam menentukan pemenang penghargaan tersebut, yakni dominasi pasar, umur merek, nilai aset, loyalitas pelanggan, dan penerimaan pasar secara keseluruhan.

Selain itu, keputusan pemenang juga berdasarkan dengan hasil survei yang dilakukan oleh Nielsen di enam kota besar, yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, dan Makassar.

Sertifikat penghargaan internasional Superbrands yang didapatkan Frank & co. sebagai gerai perhiasan nomor 1 di Indonesia (Dok. Humas Frank & co.)

Kualitas perhiasan terbaik

Frank & co. telah menghadirkan ragam perhiasan berkualitas bagi masyarakat Indonesia sejak 1996 dan selalu mengedepankan kualitas produk, integritas, serta pelayanan pelanggan yang terbaik.

Frank & co. sebagai The Residence of F Colour dan VVS clarity, memiliki keunggulan pada material produk yang berkualitas dan sebagai rumah dari koleksi berlian dengan standar pada tingkat warna F dan kejernihan VVS.

Terkait kualitas produk, Frank & co. menerapkan standar penilaian yang ketat untuk mendapatkan perhiasan terbaik. Untuk penilaian berlian, Frank & co. menerapkan metode 4C yang merupakan standar penilaian berlian bertaraf internasional dan telah disetujui oleh Gemological Institute of America (GIA).

Selain itu, untuk koleksi khusus yang dihadirkan oleh Frank & co, yakni Frank Fire juga menerapkan penilaian dengan 12 parameter dengan standar penilaian terlengkap dan akurat.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Frank & co. dan beragam koleksi perhiasan terbarunya, Anda dapat mengunjungi gerai-gerai Frank & co. yang tersebar di seluruh Indonesia atau melalui laman situs resmi Frank & co. dan akun media sosial (medsos) Instagram @franknco_id.