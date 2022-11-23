Lirik Sholawat
Lirik Sholawat Qolbi Bihubbika Mughrom Arab, Latin dan Artinya
Sholawat Qolbi Bihubbika Mughrom adalah syair pujian kepada Nabi Muhammad SAW, simak liriknya tulisan Arab dan Artinya.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
SURYA.CO.ID - Sholawat Qolbi Bihubbika Mughrom adalah syair pujian kepada Nabi Muhammad SAW.
Liriknya Mughrom Qolbi Bihubbika Mughrom ya Musthofanal Mukarrom, Ya Rasulallah.
Sholawat Qolbi Bihubbika Mughrom banyak dinyanyikan ulang oleh sejumlah penyanyi religi seperti Nissa Sabyan, Ai Khodijah dan Veve Zulfikar.
Berikut lirik selengkapnya dalam tulisan Arab, latin dan artinya.
Lirik Sholawat Qolbi Bihubbika Mughrom
مُغْرَمْ… قَلْبِيْ بِحُبَّكْ مُغْرَمْ
يَا مُصْطَفَانَا الْمُكَرَّمْ
يَا رَسُوْلَ الله
Mughrom.. Qolbi Bihubbika Mughrom
Ya Musthofanal Mukarrom
Ya Rosulalloh
"Tergila-gila.. Hatiku tergila-gila mencintaimu
Duhai kekasih kami termulia,
Wahai Rasulullah"
مُغْرَمْ… قَلْبِيْ بِحُبَّكْ مُغْرَمْ
يَا مُصْطَفَانَا الْمُكَرَّمْ
يَا رَسُوْلَ الله
Mughrom.. Qolbi Bihubbika Mughrom
Ya Musthofanal Mukarrom
Ya Rosulalloh
"Tergila-gila.. Hatiku tergila-gila mencintaimu
Duhai kekasih kami termulia,
Wahai Rasulullah"
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