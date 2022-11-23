Lirik Sholawat

Lirik Sholawat Qolbi Bihubbika Mughrom Arab, Latin dan Artinya

Sholawat Qolbi Bihubbika Mughrom adalah syair pujian kepada Nabi Muhammad SAW, simak liriknya tulisan Arab dan Artinya.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
zoom-inlihat foto Lirik Sholawat Qolbi Bihubbika Mughrom Arab, Latin dan Artinya
SURYA.CO.ID
Lirik Sholawat Qolbi Bihubbika Mughrom 

SURYA.CO.ID - Sholawat Qolbi Bihubbika Mughrom adalah syair pujian kepada Nabi Muhammad SAW.

Liriknya Mughrom Qolbi Bihubbika Mughrom ya Musthofanal Mukarrom, Ya Rasulallah.

Sholawat Qolbi Bihubbika Mughrom banyak dinyanyikan ulang oleh sejumlah penyanyi religi seperti Nissa Sabyan, Ai Khodijah dan Veve Zulfikar.

Berikut lirik selengkapnya dalam tulisan Arab, latin dan artinya.

Lirik Sholawat Qolbi Bihubbika Mughrom

مُغْرَمْ… قَلْبِيْ بِحُبَّكْ مُغْرَمْ
يَا مُصْطَفَانَا الْمُكَرَّمْ
يَا رَسُوْلَ الله
Mughrom.. Qolbi Bihubbika Mughrom
Ya Musthofanal Mukarrom
Ya Rosulalloh

"Tergila-gila.. Hatiku tergila-gila mencintaimu
Duhai kekasih kami termulia,
Wahai Rasulullah"

مُغْرَمْ… قَلْبِيْ بِحُبَّكْ مُغْرَمْ
يَا مُصْطَفَانَا الْمُكَرَّمْ
يَا رَسُوْلَ الله
Mughrom.. Qolbi Bihubbika Mughrom
Ya Musthofanal Mukarrom
Ya Rosulalloh

"Tergila-gila.. Hatiku tergila-gila mencintaimu
Duhai kekasih kami termulia,
Wahai Rasulullah"

جَمَالَك مَافِي اثْنَيْنْ
مَا شَافِتْ مِثْلُهْ عَيْنْ
أَسَرْ فُؤَادِيْ
وِ زَادْ وِدَادِيْ
بَدْرِ الدُّجَا يَازيْنْ
Jamalak Ma Fits-Nain
Masyafit Mitsluh ‘Ain
Asar Fuadi
Wizad Widadi
Badrid-Duja Ya Zain

"Keindahanmu tiada duanya
"Insan sepertimu tak pernah dipandang mata
Kau telah menawan hatiku
Menambah volume cintaku
Duhai insan terbaik rembulan segala gulita"

أَبْيَضْ حُلْوِ الْخَدِّينْ
يَا وَاسِعَ الْعَيْنَينْ
أَحْلَى ابْتِسَامَهْ
بِأَبْهَى عَلَامَةْ
يَا سَيِّدَ الْكَوْنَينْ
Abyadh Hulwil-Khoddin
Ya Wasi’al-‘Ainain
Ahlab-Tisamah
Biabha ‘Alamah
Ya Sayyidal-Kaunain

"Putih berseri, manis kedua pipi
Wahai insan bermata lebar indah
Termanis senyumnya
Terindah tanda kenabiannya
Duhai pemimpin dua alam"

إِمْتَى حَبِيْبِيْ أَرَاكْ
وَالْقَاكْ وَافْرَحْ بِنَدَاكْ ؟
Imta Habibi Arok
Wal-Qok Wafroh Binadak

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Lirik Sholawat
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