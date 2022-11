JADWAL Piala Dunia 2022 Hari ini: Ada Pertemuan Jerman vs Jepang Jam 20.00, Live SCTV dan Vidio.com

Jadwal Piala Dunia 2022 hari ini, Rabu (23/11/2022), bakal ada pertemuan Jerman vs Jepang pukul 20.00 WIB.

SURYA.CO.ID - Simak jadwal Piala Dunia 2022 yang digelar hari ini, Rabu (23/11/2022), mulai pukul 17.00 WIB hingga 23.00 WIB.

Untuk diketahui, jadwal Piala Dunia 2022 hari ini bakal menampilkan tiga pertandingan yakni, Maroko vs Kroasia, Jerman vs Jepang, dan Spanyol vs Kosta Rika.

Adapun Piala Dunia 2022 digelar mulai 20 November hingga 18 Desember 2022.

Jadwal lengkap, pembagian grup hingga babak gugur dapat anda simak berikut ini.

Jelang laga pembuka Grup E di Piala Dunia 2022, Timnas Jerman terpaksa merelakan absennya Leroy Sane di posisi sayap. Sementara itu, Ritsu Doan mengaku tak gentar melawan Jerman. (Kolase Surya.co.id)

Jadwal Lengkap Piala Dunia 2022 Qatar

- Babak Penyisihan Grup

Minggu, 20 November 2022

Qatar vs Ekuador, pukul 23.00 WIB

Senin, 21 November 2022

Senegal vs Belanda, pukul 17.00 WIB

Inggris vs Iran, pukul 20.00 WIB