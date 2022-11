FISIP Unair Buka Pusat Studi Eropa & Eurasia, Peresmian Dihadiri Duta Besar Ukraina untuk Indonesia

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (FISIP Unair) meresmikan Pusat Studi Eropa dan Eurasia pada Senin (21/11/2022) di Aula Soetandyo, Gedung A, FISIP UNAIR, Kampus B, Surabaya.

Acara tersebut merupakan agenda peresmian dari lembaga think tank baru yang dinaungi oleh fakultas.

Peresmian Pusat Studi Eropa dan Eurasia dibuka dengan sambutan Ketua Pusat Studi Eropa dan Eurasia, Radityo Dharmaputra. Kemudian, dilanjut dengan sambutan Wakil Dekan III FISIP Unair, Irfan Wahyudi.

Peresmian Pusat Studi Eropa dan Eurasia juga dihadiri Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasyl Hamiamin, yang sekaligus menjadi salah satu pembicara dalam acara tersebut.

Tak hanya itu, ada pula workshop yang diisi oleh Andrey Makarychev, akademisi dari Johan Skytte Institute of Political Studies, Universitas Tartu Estonia dan Olga Bogdanova, Former Deputy Head of Academic Affairs, Johan Skytte Institute of Political Studies, Universitas Tartu Estonia, Paniola OU.

Vasyl mendukung langkah Unair khususnya FISIP untuk melakukan kajian mengenai studi kawasan Eropa dan Eurasia, karena sangat berpengaruh dan berlebihan untuk geopolitik modern.

Pada sesi kuliah tamu, Vasyl Hamiamin menyampaikan materi tentang “Current Development of the Russia’s War in Ukraine: What will Happen after G20” dengan menyampaikan beberapa poin penting bahwa Presiden Jokowi adalah salah satu Asian leader yang sejak awal invansi berlangsung, menunjukkan sikap kekhawatirannya.

Oleh sebab itu, momen presidensial G20 menjadi salah satu wadah strategis yang dianggap mampu mengangkat isu keamanan dan perdamaian kembali karena sejatinya hal tersebut berkaitan satu sama lain dengan isu-isu lain seperti ekonomi, pangan, lingkungan, dan sebagainya.

Selanjutnya, Andrey Makarychev menyampaikan topik terkait “Understanding Eeastern Europe and Eurasia: Between Russia and Ukraine” dengan menjelaskan bahwa, akhir dari post-soviet regionalisme, akibat invasi Moscow terhadap Kyiv.

Kemudian mengubah situasi language games dalam studi Hubungan Internasioanal (HI), sehingga beberapa konsep kunci seperti resilience, security, sovereignty, dan violence mengalami pergesaran makna.

Misalnya, intervensi yang dilakukan oleh Rusia dapat disebut sebagai “post-colonial type war” dan apa yang dihadapi oleh Ukraina saat ini sama seperti negara-negara Global South yang lain, yaitu memperjuangkan kemerdekaannya.

Berbeda dengan dua pembicara sebelumnya, Olga Bogdanova menyampaikan materi yang tidak terlalu bersifat high-politics. Beliau membicarakan mengenai “Living in the Borderland: Experience from Narva Estonia” dengan membagikan pengalaman hidupnya, yang hidup di perbatasan antara Tallin dan Moscow, tepatnya di Kota Narva dan bagaimana kemudian hal tersebut berkaitan dengan situasi global saat ini.

Olga memaparkan bahwa tinggal di kota perbatasan membuat para penduduk daerah tersebut memiliki keunikan tersendiri karena terdapat perbedaan kultur, suku, dan bahasa yang harus dikompromikan, sehingga hal ini yang menjadikan wilayah tersebut berbeda dengan daerah lain.

Namun, beliau turut menekankan bahwa “The world is too round to sit silently in the corner, so we must travel to see new perspective and experience.”