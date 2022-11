Download Jadwal Piala Dunia 2022 Format PDF: Bakal Ada 4 Laga, Argentina vs Arab Paling Ditunggu

SURYA.CO.ID - Berikut link download jadwal Piala Dunia 2022 dengan format PDF. Hari ini, Selasa (22/11/2022) bakal ada empat laga yang digelar.

Pada jadwal Piala Dunia 2022 yang digelar hari ini, akan menampilkan empat pertandingan. Di antaranya, Argentina vs Arab, Denmark vs Tunisia, dan Mexico vs Polandia.

Adapun Piala Dunia 2022 digelar mulai 20 November hingga 18 Desember 2022.

Jadwal lengkap, pembagian grup hingga babak gugur dapat anda simak berikut ini.

Baca juga: Piala Dunia 2022: Rekap Hasil, Klasemen - Top Skor: Inggris Paling Sadis, Gasak Iran 6 - 2

Striker Timnas Inggris, Harry Kane (kiri) berbicara dengan bek Timnas Inggris, John Stones dalam sesi latihan di Stadion Al Wakrah SC di Al Wakrah, selatan Doha, Qatar, Minggu (20/11/2022) waktu setempat, menjelang pertandingan Grup B Piala Dunia Qatar 2022 antara Inggris dan Iran. Inggris akan melakoni pertandingan pertama kontra Iran. ((AFP/PAUL ELLIS))

Link Download PDF Jadwal Piala Dunia 2022

PDF

JPEG

Jadwal Lengkap Piala Dunia 2022 Qatar

- Babak Penyisihan Grup

Minggu, 20 November 2022

Qatar vs Ekuador, pukul 23.00 WIB

Senin, 21 November 2022

Senegal vs Belanda, pukul 17.00 WIB

Inggris vs Iran, pukul 20.00 WIB