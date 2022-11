Hangry Indonesia Akusisi 1 Brand dan Luncurkan 2 Brand Baru di Perayaan HUT ke-3

Berita Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Perusahaan kuliner multi-brand, Hangry Indonesia, merayakan ulang tahun ketiganya pada Sabtu (19/11/2022) kemarin.

Selain berhasil memperluas daerah cakupannya dari Jabodetabek dan Bandung ke Surabaya, Semarang, Medan dan Makassar, Hangry juga menambah brand, yaitu dengan mengakuisisi Accha, jenama (brand) pioner dari makanan India dan membangun brand baru secara in-house yaitu Pizza Gang by Hangry dan Wai Thai Food by Hangry.

"Hangry telah bertumbuh lebih dari 20 outlet sepanjang 2022. Pada tahun ini, Hangry juga telah berkembang dari sebuah perusahaan yang awalnya hanya membangun jenama sendiri menjadi perusahaan yang terbuka untuk mengakuisisi jenama unggulan," kata Abraham Viktor, CEO Hangry, Senin (21/11/2022).

Langkah ini diawali dengan mengakuisisi Accha - Indian Soul Food pada bulan Maret 2022.

Menurut Abraham, pada awal tahun ini, Hangry mengakuisisi Accha, pionir dari makanan India yang ringkas sebagai bentuk dedikasi untuk memberikan pelanggan lebih banyak pilihan dalam satu kali pesanan.

"Tidak hanya itu, kami juga tetap meluncurkan jenama yang kami kembangkan sendiri, yaitu Wai Thai Food by Hangry pada bulan Agustus kemarin dan Pizza Gang by Hangry,” jelas Abraham.

Mengangkat tema Hangry BirthDay atau yang disingkat HBD, Hangry menawarkan berbagai promo menarik sebagai bentuk hadiah kepada pelanggan yang telah setia menemani tiga tahun perjalanan Hangry.

Salah satunya diskon sampai dengan 40 persen di Hangry All in One yang tersedia di aplikasi layanan antar GoFood, GrabFood, Shopee Food, dan Hangry App.

Selain itu, Hangry juga menawarkan diskon untuk pembelian takeaway sebesar 50 persen untuk pembelian pertama dan 20 persen untuk pembelian selanjutnya yang berlaku di seluruh outlet Hangry.

Abraham menambahkan, pihaknya merayakan momen ini dengan sebutan Hangry BirthDay.

"Harapan kami melalui sebutan ini adalah agar kami dapat berbagi kebahagiaan perayaan ulang tahun dengan para pelanggan, membuat lebih banyak momen menyenangkan bersama dan menjadi lebih dekat dengan para pelanggan yang sudah menemani perjalanan kami," ungkap Abraham.

Dalam waktu tiga tahun, Hangry telah memiliki 1,6 juta pelanggan unik yang setia menemani perjalanan Hangry.

Dengan rating rata-rata 4.7/5.0 untuk setiap outlet di aplikasi jasa layanan antar, tiap bulannya, Hangry menjual 1.8 juta porsi makanan dan minuman.

"Perkembangan Hangry hingga saat ini tentunya tidak lepas dari peran serta seluruh tim Hangry yang sudah bekerja dengan sangat baik demi tujuan kami bersama, yaitu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat," beber Abraham.

Hangry pun sudah mempersiapkan banyak kejutan ke depannya, mulai dari menu-menu baru dengan harga yang lebih terjangkau, membuka lebih banyak outlet di wilayah baru, dan tentunya jenama-jenama baru yang siap memenuhi keinginan para pelanggan.

Melalui tujuh brand yang dimiliki oleh Hangry, dan kehadiran inovasi baru baik melalui menu maupun kehadiran jenama baru, Hangry berharap untuk dapat terus menyediakan lebih banyak pilihan makanan dan minuman dengan rasa yang enak pada rentang harga yang sesuai dengan daya beli masyarakat.