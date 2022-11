Siaran Piala Dunia 2022 Dapat Disaksikan di TV Digital Pakai STB

SURYA.co.id, - Siaran langsung Piala Dunia 2022 dapat disaksikan di TV Digital pakai STB (SET TOP BOX)

Gelaran FIFA World Cup Qatar 2022 atau Piala Dunia 2022 akan dimulai besoik, Minggu, 20 November 2022.

Penikmat Sepak Bola sejagad akan dimanjakan dengan pertarungan antara 32 negara yang akan bermain di Piala Dunia edisi tahun ini.

Piala Dunia 2022 dapat anda saksikan melalui tayangan SCTV dan Vidio.com yang berada di bawah naungan SCM Grup sebagai official broadcaster.

Adapun pembukaan Piala Dunia 2022 akan digelar di Stadion Al Bayt ditayangkan pada Minggu (20/11) jam 21.42 WIB.

Piala Dunia 2022 dapat disaksikan pakai STB TV DIGITAL (SCTV)

Acara pembukaan ini dipastikan akan berlangsung meriah dengan kehadiran salah satu member dari grup K-Pop yang telah mendunia yakni Jungkook BTS.

Kemeriahan Opening Ceremony sekaligus menandai bergulirnya pertandingan Piala Dunia 2022.

Laga perdana FIFA World Cup Qatar 2022 akan mempertemukan tuan rumah Qatar dengan Ecuador dari Grup A yang akan disiarkan secara LIVE oleh SCTV, Vidio, dan Moji mulai jam 22.15 WIB.

Pemirsa SCTV juga dimanjakan dengan kemeriahan “Konser Kick Off Pesta Bola Dunia 2022” pada hari Minggu, 20 November 2022 LIVE di SCTV pukul 19.30 WIB.

Ben Kasyafani dan Natascha Germania akan memandu keseruan “Konser Kick Off Pesta Bola Dunia 2022” yang juga akan disemarakkan oleh Jamrud, Setia Band, Tri Suaka, dan Nabila Maharani, serta sederet bintang sinetron SCTV yakni Kiesha Alvaro, Dylan Carr, Gerald Yo, dan Farhan Rasyid.

Selain menyuguhkan penampilan istimewa dari pengisi acara, “Konser Kick Off Pesta Bola Dunia 2022” juga akan mengajak pemirsa SCTV menyaksikan situasi terkini di Qatar jelang berlangsungnya Opening Ceremony FIFA World Cup Qatar 2022 melalui LIVE Report dari Tim Liputan SCM Grup yang bertugas.

Sebanyak 64 pertandingan FIFA World Cup Qatar 2022 akan ditayangkan melalui media multi-platform SCM, mulai dari stasiun televisi free to air yakni SCTV, INDOSIAR, dan MOJI yang kini juga telah bertransformasi menjadi saluran TV Terestrial Digital bersama Mentari TV, saluran khusus olahraga Champions TV yang bisa disaksikan pada layanan TV satelit berlangganan Nex Parabola, hingga layanan OTT (Over The Top) Vidio dengan kemudahan akses bagi penggunanya.

Selain pertandingan yang hadir di layar kaca SCTV, INDOSIAR, MOJI, Mentari TV dan Nex Parabola – Champions TV, sebanyak 8 pertandingan juga akan hadir secara eksklusif melalui Vidio di antaranya, Ecuador vs Senegal dari Grup A disiarkan secara LIVE pada 29 November 2022 pukul 22.00 WIB, Wales vs England dari Grup B dan Australia vs Denmark dari Grup D pada 30 November 2022, disiarkan LIVE pukul 02.00 WIB dan 22.00 WIB.

Sementara Poland vs Argentina dari Grup C dan Canada vs Morocco dari Grup F akan tersaji pada 1 Desember 2022, LIVE pukul 02.00 WIB dan pukul 22.00 WIB.

Laga dari kedua grup neraka yakni Costa Rica kontra German dari Grup E dan Ghana vs Uruguay dari Grup H disiarkan secara LIVE pada 2 Desember 2022 pukul 02.00 WIB dan pukul 22.00 WIB, serta Serbia vs Switzerland dari Grup G akan hadir pada 3 Desember 2022, LIVE pukul 02.00 WIB.

Khusus area JABODETABEK, sejak 2 November 2002 pukul 24.00 WIB, siaran analog sudah dimatikan pemerintah. SCTV kini hadir di channel digital 24 UHF, frekuensi 498 MHZ. Pemirsa dapat menyaksikan FIFA World Cup Qatar 2022 dengan kualitas tayangan yang lebih baik dengan beralih ke siaran digital.

Jika pesawat televisi pemirsa belum dapat menerim siaran digital, pemirsa dapat segera menggunakan Set Top Box () untuk kualitas tayangan yang lebih baik.