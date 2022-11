Progres Frontage Road Capai 23 Persen, Bupati Sidoarjo Minta Pemasangan Tiang Listrik Dikebut

SURYA.CO.ID, SIDOARJO - Progres proyek Frontage Road segmen 2 Gedangan-Buduran sudah mencapai 23 persen. Terjadi deviasi minus 6,3 persen dari rencana target 29,4 persen.

Untuk menutup deviasi tersebut, PT PLN UP 3 Sidoarjo dan PLN UP 3 Surabaya Selatan diminta Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali mengebut pemasangan tiang dan jaringan baru untuk mepercepat penuntasan jalan frontage yang ditargetkan akhir tahun 2022 sudah tuntas.

"Proyek jalan Frontage Road segmen 2 harapannya selesai sesuai target, yakni akhir Desember 2022. Awal 2023 jalan frontage Aloha sudah tembus jalan Lingkar Timur Buduran, " ujar Gus Muhdlor, sapaan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor, Sabtu, (19/11/2022).

Saat ini, lanjut Gus Muhdlor, yang perlu segera dituntaskan pemasangan tiang listrik dan pembuatan jaringan baru.

Sejumlah tiang listrik yang lama belum bisa dibongkar karena PLN belum memasang tiang listrik yang baru.

Bupati Gus Muhdlor minta dalam minggu ini, sudah ada progresnya dan pengerjaanya bisa dikebut untuk mengejar deviasi yang minus 6,3 persen.

"Saya minta Dinas PU BM SDA koordinasi secepatnya dengan instansi terkait (PT PLN UP 3 Sidoarjo dengan PT PLN UP 3 Surabaya Selatan) agar minus deviasi 6,3 persen bisa dikejar," tegas Gus Muhdlor.

Sementara, Plt Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PU BM SDA, Rizal Asnan menyampaikan, pihaknya sudah menggelar rapat koordinasi dengan PT PLN UP 3 Sidoarjo dan PT PLN UP 3 Surabaya Selatan pada tanggal 18 November, hari Jumat kemarin. Di mana pihak PLN UP 3 Sidoarjo tanggal 19 November (hari Sabtu ini) melakukan pemasangan tiang baru PLN pada STA 5+690.

"Pemasangan tiang dan pembukaan jaringan baru dilanjutkan PLN UP 3 Sidoarjo di tanggal 27 November dengan total 9 tiang. Selanjutnya tanggal 28 November pihak kontraktor akan melakukan pembongkaran tiang listrik yang lama dan segera dilakukan pengerjaan jalan," terang Rizal.

Rizal juga menjelaskan, masih ada sejumlah tiang yang dalam kewenangan PLN UP 3 Surabaya Selatan belum dibongkar. Tiang listrik dan jaringan yang dalam kewenangan PLN Surabaya Selatan itu jumlahnya ada 8 tiang.

"Rapat koordinasi antara PLN UP 3 Surabaya Selatan dengan kontraktor segera dilakukan agar bisa secepatnya dilakukan pemasangan jaringan baru dan pembongkaran tiang lama," pungkasnya.