SURYA.CO.ID - Inilah profil Timnas Brazil, yang bakal tampil di Piala Dunia 2022.

Seperti diketahui, berdasar hasil drawing Piala Dunia 2022, Timnas Brazil masuk dalam Grup G bersama tiga grup lainnya yakni, Serbia, Switzerland, dan Cameroon.

Sementara itu, untuk pertandingan pertama Brazil di Piala Dunia 2022, akan berlangsung pada, Jumat (25/11/2022) waktu setempat.

Sebelum memulai pertandingan pertama, berikut profil Timnas Brazil.

Melansir Wikipedia, Timnas Brazil terkualifikasi untuk setiap Piala Dunia FIFA, tanpa pernah menjalani play-off interkonfederasi.

Dengan lima gelar, Brazil telah memenangi PD FIFA lebih banyak daripada timnas lainnya. Brazil adalah satu-satunya timnas yang selalu tampil dalam setiap edisi PD FIFA tanpa pernah absen.

Tim Brazil sering dijuluki dengan nama Seleção, yang bermakna "orang-orang yang terpilih".

Berikut daftar pemain Timnas Brazil

Coach: Tite

World Ranking: 1

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club

1 GK Alisson 2 October 1992 (aged 30) 57 0 Liverpool

2 DF Danilo 15 July 1991 (aged 31) 46 1 Juventus

3 DF Thiago Silva (captain) 22 September 1984 (aged 38) 109 7 Chelsea

4 DF Marquinhos 14 May 1994 (aged 28) 71 5 Paris Saint-Germain

5 MF Casemiro 23 February 1992 (aged 30) 65 5 Manchester United

6 DF Alex Sandro 26 January 1991 (aged 31) 37 2 Juventus

7 MF Lucas Paquetá 27 August 1997 (aged 25) 35 7 West Ham United

8 MF Fred 5 March 1993 (aged 29) 28 0 Manchester United

9 FW Richarlison 10 May 1997 (aged 25) 38 17 Tottenham Hotspur

10 FW Neymar 5 February 1992 (aged 30) 121 75 Paris Saint-Germain

11 FW Raphinha 14 December 1996 (aged 25) 11 5 Barcelona

12 GK Weverton 13 December 1987 (aged 34) 8 0 Palmeiras

13 DF Dani Alves 6 May 1983 (aged 39) 124 8 UNAM

14 DF Éder Militão 18 January 1998 (aged 24) 23 1 Real Madrid

15 MF Fabinho 23 October 1993 (aged 29) 28 0 Liverpool

16 DF Alex Telles 15 December 1992 (aged 29) 8 0 Sevilla

17 MF Bruno Guimarães 16 November 1997 (aged 25) 8 1 Newcastle United

18 FW Gabriel Jesus 3 April 1997 (aged 25) 56 19 Arsenal

19 FW Antony 24 February 2000 (aged 22) 11 2 Manchester United

20 FW Vinícius Júnior 12 July 2000 (aged 22) 16 1 Real Madrid

21 FW Rodrygo 9 January 2001 (aged 21) 5 1 Real Madrid

22 MF Éverton Ribeiro 10 April 1989 (aged 33) 21 3 Flamengo

23 GK Ederson 17 August 1993 (aged 29) 18 0 Manchester City

24 DF Bremer 18 March 1997 (aged 25) 1 0 Juventus

25 FW Pedro 20 June 1997 (aged 25) 2 1 Flamengo

26 FW Gabriel Martinelli 18 June 2001 (aged 21) 3 0 Arsenal

Pujian untuk Neymar

Melansir Tribun Sultra, pemain Real Madrid, Rodrygo sedang sumringah bakal memperkuat Timnas Brasil di Piala Dunia 2022 Qatar.

Rodrygo senang bisa memperkuat Timnas Brasil bersama pemain seperti Neymar.

Penyerang muda itu memuji kepemimpinan Neymar.