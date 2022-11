Peternak Sapi di Pasuruan Timbun Pupuk Bersubsidi, Harga Rp 195 Ribu Dijual ke Petani Rp 225 Ribu

SURYA.CO.ID, PASURUAN - Saat alokasi pupuk bersubsidi kepada petani semakin terbatas, ulah AS, warga Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan ini malah menambah kerumitan. AS ditangkap petugas Satreskrim Polres Pasuruan karena menyalahgunakan pupuk bersubsidi dengan cara menimbun lalu menjualnya ke petani dengan harga lebih mahal.

Penjualan pupuk bersubsidi yang tidak sesuai peruntukan itu dibongkar polisi, Kamis (17/11/2022). Dari ungkap kasus ini, AS yang merupakan seorang peternak sapi ditetapkan sebagai tersangka.

Polisi juga menggerebek Gudang Pakan KPSP Setia Kawan, Desa Kayu Kebek, Kecamatan Tutur. Dari penangkapan itu, polisi mengamankan 24 Sak Pupuk Urea Bersubsidi dan 1 Unit mobil pikap L300 warna hitam nopol N 8187 TL.

Kasatreskrim Polres Pasuruan, AKP Adhi Putranto Utomo mengatakan, penangkapan ini dilakukan atas laporan dari masyarakat. Menurut informasi itu, tersangka ikut menjual pupuk bersubsidi karena di wilayahnya sedang kesulitan mendapat pupuk subsidi.

"Kalau menggunakan pupuk non subsidi, harganya mahal. Jadi, tersangka yang merupakan peternak sapi memanfaatkan peluang itu,” jelasnya.



Disampaikan Adhi, tersangka mengeruk keuntungan saat para petani sedang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, tetapi sangat membutuhkan. Dari harga beli pupuk bersubsidi Rp 195.000 per sak, tersangka menjualnya dengan harga Rp 225.000 per sak.

“Ada keuntungan besar yang didapatkan tersangka. Akibat perbuatan tersangka ini, negara dirugikan,” sambung Kasat.

Kasat menyebut, pihaknya masih melakukan pemeriksaan mendalam. Menurutnya, anggota masih bekerja di lapangan. “Akibat penimbunan di gudang tersangka ini, pupuk subsidi yang dialokasikan untuk petani menjadi langka di pasaran,” pungkas Adhi. *****