Gubernur Khofifah: Di Triwulan Ketiga 2022, Ekonomi Jatim Tumbuh Positif dan Pengangguran Turun

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyebutkan bahwa ekonomi Jatim kian bangkit di tahun 2022 ini.

Terbukti, dari rilis resmi BPS, ekonomi Jatim triwulan ketiga tahun 2022 tumbuh signifikan.

“Data BPS menyebutkan, bahwa di triwulan ke-3 tahun 2022 Provinsi Jatim mencatatkan pertumbuhan PDRB triwulanan sebesar 2,15 persen (q to q) lebih tinggi dari Nasional sebesar 1,81 persen (q to q),” tegasnya, Kamis (17/11/2022).

Dan secara kumulatif, pertumbuhan Ekonomi Jatim Januari-September 2022 tercatat sebesar 5,53 persen (c to c) yang juga lebih tinggi daripada capaian nasional 5,4 persen (c to c).

Tidak hanya itu, Gubernur Khofifah juga menyebutkan, bahwa sektor riil juga mengalami pertumbuhan signifikan.

Di mana Lapangan usaha Jatim yang mencatatkan pertumbuhan tertinggi di pulau Jawa.

Masih berdasar pada data BPS, lapangan usaha di Jatim yang paling menunjukkan pertumbuhan tertinggi yaitu adalah Konstruksi yang tumbuh 6,20 persen (q to q) dan real estate tumbuh 5,30 persen (q to q) diiringi dengan lapangan usaha lain yang tumbuh.

“Salah satu catatan yang menarik adalah, PDRB tanpa Migas Jatim Tumbuh sebesar 6,13 persen, tercatat tertinggi diantara provinsi se Pulau Jawa,” Khofifah kembali menegaskan.

Tidak hanya itu, di tengah melesatnya sektor ekonomi non migas di Jatim, beberapa gangguan produksi yang terjadi di salah satu operator migas utama berdampak pada terjadinya kontraksi di sektor migas.

Hal ini menyebabkan secara agregat, pertumbuhan year on year PDRB include migas di Jatim triwulan ketiga berada di angka 5,58 persen.

“Meskipun demikian, patut disyukuri bahwa pertumbuhan sektor industri pengolahan di Jatim dengan nilai 5,60 persen tercatat terbesar kedua setelah Jabar dengan nilai 6,90 % ,” ungkapnya.

Sedangkan untuk sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dengan nilai 8,10 % juga tercatat terbesar kedua setelah DKI Jakarta dengan bilai 9,65 % .

Lebih lanjut disampaikan Khofifah, kinerja Pertumbuhan ekonomi Jatim yang signifikan juga berdampak pada perluasan serapan tenaga kerja Jatim.

Meski secara kumulatif penduduk usia kerja bertambah 0,22 juta orang, namun hal ini diiringi dengan peningkatan Angkatan Kerja (AK) sebesar 0,55 juta orang serta menurunnya Bukan Angkatan Kerja (BAK) sebesar 0,33 juta orang.

“BPS mencatat, bahwa pada bulan Agustus 2022, jumlah penduduk yang bekerja meningkat 0,58 juta orang. Sedangkan pengangguran turun sebesar 25,68 ribu jiwa. Sehingga terjadi penurunan TPT Jatim dari 5,74 di bulan Agustus 2021 menjadi 5,49 di bulan Agustus 2022,” lanjutnya.

Penurunan TPT Jatim, diharapkan dapat menjadi oasis ditengah isu badai PHK massal.

Ditegaskan Khofifah, hal ini patut disyukuri bahwa ekosistem ekonomi kerakyatan Jawa Timur terbukti resilien terhadap krisis.