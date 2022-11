Di Peluncuran Tribunjatim-timur.com, Bupati Banyuwangi Beberkan Sederet Capaian Peningkatan Ekonomi

SURYA.CO.ID, BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani membeberkan sederet pencapaian dalam peningkatan ekonomi beberapa tahun terakhir dalam acara peluncuran portal berita Tribunjatim-timur.com di Banyuwangi, Kamis (17/11/2022).

Bupati Ipuk menjelaskan, ekonomi di Kabupaten Banyuwangi berhasil reborn setelah dihantam dampak pandemi Covid-19.

Sempat terkontraksi hingga 3,58 persen, ekonomi Kabupaten Banyuwangi berhasil tumbuh hingga 4,08 persen pada 2021.

Kabupaten Banyuwangi juga berhasil mencatatkan diri sebagai wilayah dengan peningkatan kemiskinan terendah di Jawa Timur pada 2021. Yakni hanya 0,01 persen atau dari 8,06 persen pada 2020 menjadi 8,07 persen pada 2021.

“Pendapatan per kapita pada 2021 juga sudah naik. Dari sebelumnya 47,57 juta per orang per tahun, menjadi 49,99 juta per orang per tahun,” kata Bupati Ipuk.

Selain itu, Kabupaten Banyuwangi juga menjadi daerah dengan indeks inovasi daerah tertinggi di Indonesia dengan skor 84,19.

Bahkan, Kabupaten Banyuwangi juga berhasil mencatatkan hattrick Tim Pengendali Inflasi Daerah (TIPD) Award.

Sederet capaian itu, menurut Bupati Ipuk, tak lepas dari inovasi dan kolaborasi yang dijalankan untuk mempercepat pembangunan di Banyuwangi.

Inovasi dan kolaborasi itu, salah satunya, berasal dari sektor pariwisata.

“Pariwisata masih menjadi lokomotif. Dengan pariwisata, semua sektor bisa kami dorong bersama-sama,” sambung Bupati Ipuk.

Untuk sektor pariwisata, Bupati Ipuk mengedepankan konsep ecotourism berbasis masyarakat.

“Agar pariwisata tetap berjalan dan berlangsung dengan melibatkan masyarakat,” ucapnya.

Selain itu, capaian-capaian tersebut juga tak lepas dari Gerakan Banyuwangi Reborn yang diluncurkan awal kepemimpinan Ipuk sebagai Bupati Banyuwangi.

Gerakan itu mengedepankan tiga pilar utama, yakni penanganan pandemi, peningkatan ekonomi serta perajutan harmoni.

“Semua itu dilandaskan dua hal, bagaimana memberi pelayanan publik yang baik dan bagaimana keterlibatan masyarakat dari semua program di Banyuwangi. Karena percuma program baik tanpa keterlibatan masyarakat,” kata dia.

Konsep Banyuwangi Reborn diimplementasikan melalui ekonomi arus bawah, utamanya usaha mikro kecil menengah (UMKM).

“Di masa kami, kami buat kebijakan berbasis ekonomi kerakyatan. Seperti UMKM naik kelas, UMKM go digital, hari belanja di pasar, dan sebagainya,” jelas Bupati Ipuk.

Untuk menjaga ekonomi kerakyatan, Bupati Ipuk juga mempertahankan beberapa kebijakan yang dianggap bisa mengancam usaha masyarakat kecil.

Beberapa contohnya, yakni tidak diizinkannya jaringan toko modern untuk hadir di Banyuwangi serta larangan hotel budget untuk dibangun di wilayahnya.