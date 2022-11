Jadwal Piala Dunia 2022 Timnas Inggris: 3 Kali Main pada November, Besutan Southgate Kena Kutukan?

SURYA.CO.ID - Berikut jadwal Piala Dunia 2022 Timnas Inggris untuk pekan awal hingga akhir November 2022.

Berdasar hasil drawing Piala Dunia Qatar 2022, Timnas Inggris masuk dalam Grup B bersama tiga grup lainnya yakni, Iran, USA, dan Wales.

Sementara itu, untuk pertandingan pertama Inggris di Piala Dunia Qatar 2022, akan berlangsung pada, Senin (21/11/2022) pukul 20.00 waktu setempat.

Melansir livescore.com, berikut jadwal Piala Dunia 2022 Timnas Inggris:

Inggris vs Iran (Senin, 21 November)

Inggris vs AS (Jumat, 25 November)

Wales vs Inggris (Selasa, 29 November)

Melansir Tribunnews, meski Gary Neville memprediks Timnas Inggris bisa mengulang kejayaan untuk menjuara Piala Dunia 2022, namun tak bisa dipungkiri mengenai kutukan untuk asuhan Southgate itu.

Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa ada banyak kutukan yang kerapkali menghiasi ajang Piala Dunia dalam setiap edisinya.

Kutukan juara bertahan yang selalu gagal di panggung Piala Dunia edisi berikutnya menjadi salah satu kutukan yang terkenal.

Jauh sebelum itu, ada sebuah kutukan yang tak kalah terkenal yang menimpa Timnas Inggris sejak memenangkan Piala Dunia 1966.

Kutukan itu hadir setelah Timnas Jerman merasa dirugikan dengan gol Inggris yang dianggap tidak melewati garis gawang di final Piala Dunia 1966 silam.

Entah benar atau tidak kutukan tersebut, nyatanya Inggris memang tidak pernah menjadi juara Piala Dunia sampai dengan periode saat ini.

Tak hanya itu saja, Timnas Inggris bahkan tak pernah sekalipun mencicipi partai final Piala Dunia hingga kini.

Kutukan itulah yang barangkali membuat para penggemar The Three Lions merasa khawatir setiap kali timnya bertanding di Piala Dunia.

Hanya saja kutukan itu bisa saja musnah lantaran keberadaan Gareth Southgate dengan skuat mewah yang ia miliki bersama Timnas Inggris di Piala Dunia 2022.