Piala Dunia: Profil Timnas Inggris, Line-Up, Mesin Gol, Calon Bintang Bersinar, dan Jadwal Main

SURYA.co.id I - Inggris menuju Piala Dunia dengan banyak harapan di bawah asuhan Gareth Southgate.

The Three Lions adalah salah satu unggulan di Piala Dunia Qatar 2022.

Dikutip SURYA dari LIVESCORE.com, Inggris berharap bisa mengukir prestasi setekah mendapatkan hasil mengecewakan di ajang Nations League awal tahun ini.



Jadwal tanding Timnas Inggris

Inggris vs Iran (Senin, 21 November)

Inggris vs AS (Jumat, 25 November)

Wales vs Inggris (Selasa, 29 Novembe)



Road to Qatar 2022

Inggris lolos ke Piala Dunia Qatar setelah memenangi laga terakhir kualifikasi dengan menang 10-0 di markas San Marino

Inggris melewati 10 laga kualifikasi mereka tanpa terkalahkan. Tercatat menang delapan kali dan seri dua kali.

Kedua hasil imbang itu terjadi di Polandia dan di kandang Hongaria.

Sepanjang kualifikasi, Harry Kane dkk mencetak 39 gol dan hanya kebobolan tiga.

Ini menjadi Piala Dunia ketujuh berturut-turut dari Three Lions.

Prediksi Starting XI Timnas Inggris di Qatar 2022

Jordan Pickford kemungkinan akan menjadi kiper nomor satu. Lalu barisan tiga bek, kemungkinan adalah John Stones, Eric Dier dan Harry Maguire. Sedang bek Kyle Walker diragukan bis fit karena cedera.

Posisi sayap akan diisi Kieran Trippier dan Luke Shaw. Sedang lini tengah akan diisi duet Jude Bellingham dan Declan Rice.

Barisan penyerang akan mengandalkan Phil Foden, Raheem Sterling dan Harry Kane.

Dalam beberapa pertandingan terakhir, Southgate lebih memilih Phil Foden untuk beroperasi di sayap penyerangan kiri.

Prediksi XI: Pickford; Batu, Dier, Maguire; Trippier, Beras, Bellingham, Shaw; Sterling, Kane, Foden