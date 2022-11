Jungkook BTS Akan Terbang ke Qatar Besok, Persiapan Opening Piala Dunia Qatar 2022

SURYA.CO.ID - Menurut laporan media Korea Selatan, Jungkook BTS akan terbang ke Qatar besok, Selasa (15/11/2022).

Jungkook BTS akan terbang ke Qatar menggunakan pesawat sewaan dari Bandara Gimpo.

Seperti diberitakan sebelumnya, Jungkook mewakili BTS akan tampil dalam acara pembukaan Piala Dunia Qatar 2022, Minggu (20/11/2022).

Tak hanya tampil, Jungkook BTS juga akan membawakan soundtrack Piala Dunia Qatar 2022.

Selain Jungkook BTS, ada sejumlah artis lain yang dikabarkan turut memeriahkan pembukaan Piala Dunia Qatar 2022. Di antaranya, Lil Baby, Nora Fatehi, Shakira (belum konfirmasi), Dua Lipa (belum konfirmasi), dan seniman lokal Qatar.

Selain penampilan Jungkook BTS, dalam pembukaan Piala Dunia Qatar 2022 juga akan diadakan kic-off turnamen antara Qatar dan Ekuador.

Saat ini, para anggota BTS juga aktif sebagai promotor resmi "The Goal of the Century", sebuah inisiatif keberlanjutan global oleh Hyundai Motors dalam kemitraan dengan "FIFA World Cup Qatar 2022".

Jungkook BTS Syuting Promo Piala Dunia Qatar

Bukan hal yang mengagetkan ketika penggemar berbicara mengenai kepribadian baik yang dimiliki oleh member BTS.

Tak hanya di kalangan penggemar, sesama rekan artis pun setuju jika semua member BTS memiliki kepribadian dan attitude yang baik.

Baru-baru ini, kepribadian Jungkook BTS yang mendapat pujian dari penggemar.

Hal itu diakui penggemar saat Jungkook BTS sedang melakukan syuting untuk promosi Piala Dunia Qatar di Qatar, beberapa waktu lalu.

Beberapa penggemar bersaksi bahwa Jungkook BTS selalu menyapa dan tersenyum pada penggemar, meski baru tiba di bandara.

Pada hari kedua syuting, Jungkook BTS juga diketahui selalu melambaikan tangan pada penggemar yang hadir menonton proses syuting yang dia kerjakan.

Bahkan, member termuda BTS ini juga kedapatan memberikan minuman pada penggemar yang menunggu, lantaran cuaca saat itu cukup panas.

Tidak hanya berinteraksi dengan penggemarnya di Qatar, saat kepulangannya ke Korea netizen kembali dibuat takjub akan kepribadiannya.

Ketika keluar dari pintu bandara, Jungkook BTS terlihat meletakkan tas dan membungkukkan badannya 90 derajat untuk menyapa para penggemar dan awak media.