JULUKAN Sho Yamamoto di Persebaya Surabaya, Dipanggil Mr Ez Gegara Ini

SURYA.co.id, - Julukan Sho Yamamoto di Persebaya Surabaya terungkap, dipanggil Mr Ez gegara ini selebrasi usai laga lawan Arema FC.

Seperti diketahui, Sho Yamamoto baru saja merayakan ulang tahun yang ke-26 pada Sabtu (12/11) kemarin.

Ulang tahun itu tak cuma dirayakan oleh rekan-rekannya, tetapi juga mendapatkan ucapan dari tim yang kini menaungi sang pemain Jepang tersebut.

Pemain asing Persebaya Surabaya, Sho Yamamoto mendapatkan kejutan ulang tahun dari rekannya. (Instagram: Sho Yamamoto)

Persebaya Surabaya melalui akun instagram resmi mengucapkan ulang tahun pada Sho Yamamoto.

Rupanya, Sho Yamamoto kini punya julukan baru yaitu Mr Ez.

Itulah yang disematkan oleh akun resmi Persebaya.

"Mr Ez

Happy birthday @yamamotosho1112

Wish you all da best

_

Monggo ucapin ultah di kolom komentar buat The History Maker

#Persebaya"

Adapun panggilan Mr Ez merujuk pada selebrasi Sho Yamamoto usai mencetak gol kemenangan melawan Arema FC beberapa waktu lalu.

Saat itu, para pemain Bajul Ijo merayakan kemenangan pada laga Derby Jatim di ruang ganti.

Di tengah perayaan pemain yang meriah, Sho Yamamoto yang jadi pnntu kmnangan justru bersikap paling dingin.

"Easy bro, easy. Its normal" Ucap Sho Yamamoto

(Sepele bro, sepele. Ini normal)

Kalimat yang diucapkan oleh Sho Yamamoto itu akhirnya kini jadi andalan para pemain Persebaya.