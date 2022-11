Rayakan Ultah Sho Yamamoto, Bonek Salfok Video Gol atas Arema FC Diunggah Lagi: Pencetak Sejarah

SURYA.CO.ID - Tepat pada, Sabtu (12/11/2022) kemarin, salah satu pemain asing Persebaya, Sho Yamamoto, merayakan ulang tahunnya yang ke-26 tahun.

Hal itu seperti dalam video yang diunggah di akun Instagram Persebaya, hari ini, Minggu (13/11/2022).

Ucapan selamat pun mengalir dari Bonek yang mengetahui hal tersebut di kolom komentar Instagram Persebaya.

"Hbd si pencetak gol pemberhenti liga wkwkwk," tulis salah satu akun.

Namun, ada yang membuat Bonek salah fokus dalam video tersebut.

Rupanya, video yang diunggah di akun Instagram Persebaya untuk perayaan ulang tahun Sho Yamamoto adalah saat dia berhasil mencetak gol dan membuat Bajul Ijo menang atas Arema FC.

Gol itu yang kemudian membuat Persebaya Surabaya berhasil memecahkan rekor tak pernah menang di kandang Arema FC.

"di ilingno terosss 2:3 ben gk macak lali"

"Wkwkwkkwkk...naikkan gaji admin... Jgn biarkan mereka lupa min"

"Eksekusine cak sho iki tuenangg.. Khas pemain no.9. Pdahal posisine winger. HBD sho.."

"Your goal will be remembered for a long time Yamamoto san! Arigato gozaimasu! Happy birthday!!"

"Sho..sang pemecah rekor...dan gol itu tidak akan dilupakan sepanjang karirnya di sepak bola