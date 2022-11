Viral Aerox Tetap Nyaman Digeber Toprak Razgatlioglu di Sirkuit Mandalika, Ini Kelebihannya

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pembalap Yamaha, Toprak Razgatlioglu, telah menyambangi Sirkuit Mandalika, sejak Kamis (10/11/2022).

Namun, Toprak Razgatlioglu telah mencuri perhatian dengan menunjukkan keahlian standing menggunakan Yamaha Aerox series terbaru.

Motor Aerox terbaru ini memang sengaja disediakan PT Surya Timur Sakti Jatim (Yamaha STSJ) selaku main diler Yamaha terbesar Indonesia Timur.

"Kami turut berpartisipasi untuk memberikan dukungan kepada tim balap pabrikan Yamaha dengan menurunkan 6 unit spesial All New Aerox 155 Connected untuk jadi paddock bike rider Yamaha di WSBK 2022," ujar Manager Promosi Yamaha STSJ, William Saputra. Sabtu (12/11/22).

Ia menjelaskan unit tersebut spesial karena ke 6 unit tersebut merupakan All New Aerox 155 Connected series dengan varian warna dan desain grafis terbaru yang launching di bulan November ini.

Adapun warna spesial yang diturunkan yaitu Cyber City, Yellow Blue, Black Silver, Metallic Red, dan Cyan Silver.

“Jadi, aetelah resmi launching warna terbaru Aerox di bulan ini, langsung kami persiapkan untuk mendukung mobilitas team Pata Yamaha with Brixx WorldSBK. Mulai dari free practice hingga akhir dari gelaran ajang balap ini,” ujarnya.

Sementara itu, GM Service Yamaha STSJ Ilham Wahyudi yang sempat menyaksikan langsung aksi standing yang dilakukan Toprak mengungkapkan bahwa Aerox memang punya kelebihan dibanding kompetitornya.

"Selain karena sudah tercanggih dikelasnya lantaran memiliki fitur Y-Connect. Performanya pun juga paling juara. Mesin Yamaha All New Aerox 155 Connected Version mengusung Total New Engine Blue Core 155 cc berpendingin cairan, dilengkapi dengan teknologi Variable Valve Actuation (VVA) yang membuat torsi merata disetiap putaran mesin. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimum sebesar 11,3 kW atau 8.000 rpm serta torsi maksimum sebesar 13.9 Nm pada 6.500 rpm. Hal ini lah yang menjadikan Yamaha All New Aerox 155 Connected Version memiliki performa dan power to weight ratio (PWR) terbaik dikelasnnya," jelas Ilham.

Untuk diketahui, untuk di Jawa Timur, berdasarkan acuan OTR Surabaya, All New Aerox 155 Connected dipasarkan seharga Rp 28.664.000 serta Rp 32.520.000 untuk tipe Connected ABS.

Informasi lebih lanjut terkait fitur dan kecanggihan Yamaha dapat menghubungi CS resmi Yamaha STSJ di 08228 – 7777 – 898.