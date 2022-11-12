Lirik Sholawat

Lirik Lagu Yasir Lana versi Ai Khodijah Lengkap Arab dan Artinya, 'Ilahana Ya Ilahana'

Lirik Lagu Yasir Lana artinya permohonan agar diberikan kemudahan oleh Allah SWT dalam setiap urusan, termasuk dalam urusan membaca Al Qur'an.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
zoom-inlihat foto Lirik Lagu Yasir Lana versi Ai Khodijah Lengkap Arab dan Artinya, 'Ilahana Ya Ilahana'
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Ilustrasi - Lirik Lagu Yasir Lana versi Ai Khodijah 

SURYA.CO.ID - Lirik Lagu Yasir Lana artinya permohonan agar diberikan kemudahan oleh Allah SWT dalam setiap urusan, termasuk dalam urusan membaca Al Qur'an.

Lagu Yasir Lana banyak dicari, setelah sejumlah penyanyi religi ikut menyanyikannya ulang di YouTube, seperti Ai Khodijah atau Risa Solihah.

Salah satu lirik lagu Yasir Lana yang seringkali didengar yaitu Ilahana Ya Ilahana Yasir Lana Umurona yang artinya Tuhan kami, Wahai Tuhan Kami, Mudahkanlah urusan kami.

Berikut lirik Yasir Lana atau Ilahana dalam teks Arab, latin dan terjemahan versi penyanyi Ai Khodijah:

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Yasir Lana (Ilahana) Ai Khodijah

اِلَهَنَا .. يَا اِلَهَنَا يَسِرْلَنَا اُمُوْرَنَا
Ilahanaa.. Yaa Ilahanaa Yasir Lanaa Umuuronaa

اِلَهَنَا .. يَا اِلَهَنَا مِنْ دِيْنِنَا وَدُنْيَانَا
Ilahanaa.. Yaaa ilahanaa Mindiininaa wadun yaanaa..

يَافَتَاحُ .. يَافَتَاحُ .. يَافَتَاحُ يَاعَلِيْمُ
Yaa Fattaaḥu.. Yaa Fattaaḥu.. Yaa Fattaaḥu, Yaa ‘Aliimu..

اِفْتَحْ قُلُوْ بَنَا .. اِفْتَحْ قُلُوْ بَنَا عَلَى تِلاَوَةِ اْلقُرْآنِ
Iftaḥ Quluubanaa.. Iftaḥ Quluubanaa.. ‘Ala Tilawatil Qur’aan

وَافْتَحْ قُلُوْ بَنَا .. وَافْتَحْ قُلُوْ بَنَا عَلَى تَعَلُّمِ اْلعُلُوْمِ
Waf-taḥ Quluubanaa.. Waftaḥ Quluubanaa.. ‘Ala Ta’alumil ‘Uluumi

يَا رَبَّنَا، يَا رَبَّنَا .. يَا فَــتَّاحُ .. يَاعَـلِيْمُ
Yaa Robbanaa,Yaa Robbanaa .. Yaa Fattaaḥu.. Yaa ‘Aliimu

Allah Yaa Robb.. Allah Yaa Robbi..
Mudahkanlah Urusan Kami
Agama Kami, Dunia Kami
Wahai Allah Yang Mengetahui

Buka Hati Kami.. Buka Hati Kami..
Untuk Membaca Al Qur’an..
Bacalah Al Qur’an.. Bacalah Al Qur’an..
Al Qur’an Sumber Kehidupan..

اِفْتَحْ قُلُوْ بَنَا .. اِفْتَحْ قُلُوْ بَنَا عَلَى تِلاَوَةِ اْلقُرْآنِ
Iftaḥ Quluubanaa.. Iftaḥ Quluubanaa.. ‘Ala Tilawatil Qur’aan

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