Jadwal Liga Inggris Malam Ini: Newcastle vs Chelsea, Wolves v Arsenal, Liverpool, Man City LIVE SCTV

SURYA.co.id, - Berikut Jadwal Liga Inggris malam ini, Newcastle vs Chelsea, Man City vs Brentford hingga Arsenal tantang Wolves, Sabtu (12/11)

Laga Liga Inggris bakal berlanjut pekan ini.

Pekan ke-16 Liga Inggris ini akan menjadi penutup sebelum break Piala Dunia 2022.

Lanjutan laga Liga Inggris musim ini akan dimulai pada akhir Desember mendatang.

Di pertandingan pembuka, ada Man City yang akan menantang Brentford.

Manchester City terus memberi tekanan pada Arsenal yang masih memimpin klasemen sementara.

Jack Grealish dalam laga Man City vs Chelsea di Carabao Cup, Kamis (10/11) (AFP)

Kemenangan akan membuat The Citizens sementara menjadi penguasa.

Pasukan Pep Guardiola hanya tinggal menunggu apakah Arsenal akan terjungkal saat bertandang ke markas Wolves dini hari nanti.

Adapun laga antara Man City vs Brentford akan digelar pada jam 19.30 WIB.

Setelah itu, akan ada lima pertandingan serempak yang akan dimulai pada jam 22.00 WIB.

Lima pertandingan itu antara lain yaitu Liverpool vs Southampton, Nottingham vs Crystal Palace, Bournemouth vs Everton, Tottenham vs Leeds United, hingga West Ham vs Leicester.

Setelah itu, Chelsea akan bertandang ke markas Newcastle United di St James Park.

Bak dua sisi koin yang berbeda, nasib kedua tim jelang pertandingan berbanding terbalik.

Chelsea dengan Graham Potter masih terseok-seok dengan empat pertandingan tak pernah menang di Liga Inggris.