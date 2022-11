Gelar Event Project x Market 2022, DOKU Ekspansi Pasar ke Surabaya

habibur rohman/surya.co.id

AVP of Merchant Acquisition SME DOKU Herunata Joseph (kanan) didampingi SVP of Business Expansion and Regional Sales Doku Irfan Burhan saat memperkenalkan Doku di Surabaya, Kamis (10/11/2022). Doku melakukan ekspansi pasar di Jawa Timur melalui jalur kota Surabaya, dan akan berpartisipasi sebagai mitra pembayaran digital (Q-Ris) pada bazar Kreatif UMKM di Surabaya pada Jumat (11/11/2022).