Biodata Laksmi Shari De-Neefe yang Bakal Jadi Bridesmaid Pernikahan Erina Gudono & Kaesang Pangarep

SURYA.CO.ID - Berikut biodata Laksmi Shari De-Neefe, yang bakal jadi bridesmaid di pernikahan Erina Gudono dan Kaesang Pangarep.

Nama Laksmi Shari De-Neefe mendadak jadi sorotan setelah diketahui masuk daftar wanita yang akan menjadi bridesmaid pernikahan rekannya, Erina Gudono dan Kaesang Pangarep.

Hal itu diketahui dari unggahan Laksmi di akun Instagram pribadinya.

Wanita asal Pulau Dewata Bali itu, memamerkan hampers berisi baju yang akan digunakan saat menjadi bridesmaid.

Dalam unggahannya, diperlihatkan berbagai macam printilan yang ada di dalam kotak hampers tersebut.

Tampak isi hampers yakni kain kebaya brokat berwarna pink tua.

Selain itu, terdapat pula kain batik yang diduga menjadi bagian dari seragam untuk bridesmaid.

Laksmi pun antusias karena diminta turut andil dalam hari bahagia Erina.

"Look what came in the post, thank you lovely Erina Gudono so excited for the big day, team bride," tulis Laksmi di Instagram Story-nya @laksmideneefe, Jumat (11/11/2022).

Lantas, siapa sosok Laksmi Shari De-Neefe?

Puteri Indonesia 2022

Laksmi Shari De-Neefe merupakan Puteri Indonesia 2022.

Ia dinobatkan sebagai Putri Indonesia 2022 setelah melewati beberapa seleksi ketat dan bersaing dengan 43 finalis lainnya.

Biodata Laksmi Shari De-Neefe