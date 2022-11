250 Pegolf Dipastikan Ramaikan Turnamen Dies Natalis ITS ke-62 di Surabaya

Para panitia turnamen golf menyambut Dies Natalis Institut teknologi 10 Nopember Surabaya (ITS) ke-62 saat berada di lapangan Golf Graha Famili Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Sebanyak 250 lebih peserta dipastikan akan meramaikan turnamen golf menyambut Dies Natalis Institut teknologi 10 Nopember Surabaya (ITS), Minggu (27/11/2022) mendatang.

Totok DH, ketua panitia turnamen golf Dies Natalis ITS ke-62 menjelaskan, ajang ini digelar oleh Persatuan Golf Alumi ITS. Ajang ini berbeda dibanding biasanya, karena akan memakai dua lapangan, yani Bukit Darmo Golf dan Golf Graha Famili Surabaya.

"Kita akan ajak para pegolf untuk menaklukan dua lapangan (Bukit Darmo Golf dan Golf Graha Famili Surabaya). Ini tantangan yang jarang sekali dijumpai," sebut Totok dalam keterangannya yang diterima Surya.co.id, Kamis (10/11/2022).

Totok menuturkan, panitia telah mengatur turnamen ini supaya menarik dan penuh tantangan yang membuat penasaran peserta. Nantinya peserta akan dihadapkan untuk menaklukan dua lapangan golf dengan kodisi kontur serta green yang berbeda.

"Mudah-mudahan terselenggara dengan baik," harap Totok.

Turnamen golf Dies Natalis ITS ke-62 di Surabaya, lanjut Totok bakal terbagi di tiga katagori. Pertama untuk open atau umum, kedua antar jurusan alumni ITS dan ketiga antar Perguruan Tinggi (PT) jurusan Kimia.

"Ada dari UGM, UI, Undip, ITN dan perguran tinggi lainnya sudah konfirmasi ikut," tuturnya.

Totok melanjutkan, ajang ini sekaligus bertujuan menjalin tali silaturahmi para alumni ITS antar fakultas yang sudah menyebar dan tinggal di berbagai tempat di Indonesia. Tidak hanya berbagai hadiah lucky draw, paitia juga sudah menyediakan hadiah hole in one senilai Rp 1 miliar dan emas 1 Kg yang membuat turnamen ini lebih menarik.

Agus Purnomo, wakil ketua panitia menambahkan, turnamen golf untuk alumni ITS sudah sering diadakan di Jakarta. Dan vakum 2 tahun lantaran pendemi Covid-19.

"Kali ini ada lagi dan diadakan di Surabaya dalam rangka Dies Natalis ITS ke-62," terang Agus.

Agus berkeyakinan, dengan munculnya prestasi dari para alumni ITS diharapkan bisa mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dan mengindahkan olahraga golf.

"Kami berharap golf sebagai salah satu olahraga yang dicintai dan diminati masyarakat di semua lapisan. Kami mendukung setiap upaya pemerintah melestarikan olahraga dan pariwista di bidang golf," tutup Agus.