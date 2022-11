Liga Italia, Jadwal Rabu - Jumat, Hasil Klasemen - Top Skor, Napoli Lanjutkan Rekor Unbeaten

SURYA.co.id I Berikut jadwal dan hasil Liga Italia Serie A matchday ke-14 yang berlangsung mulai dini hari ini, Rabu (9/11/2022) hingga Jumat (11/11/2022).

Pimpinan klasemen Liga Italia Serie A, Napoli sukses melanjutkan rekor tak terkalahkan (ubeaten) hingga laga ke-14.

Napoli membuka laga matchday ke-14, Rabu (9/11/2022) menjamu Empoli.

Bermain di markasnya, Stadion Diego Maradona, Napoli sukses memetik kemenangan 2 - 0.

Kedua gol hasil sumbangan Lozano dari titik pinalti menit ke 69 dan Zielinski menit ke-88 memanfaatkan umpan Lozano.

Dipantau SURYA dari Livescore.com, tuan rumah Napoli mendominasi jalannya pertandingan dengan menguasai 75 persen ball possesion banding 25 persen.

Sepanjang permainan, Napoli mengurung di sepertiga wilayah Empoli. Sebanyak 12 peluang matang berhasil diciptakan. Namun hanya dua yang bisa dikonversi menjadi gol.

Hasil Liga Italia matchday ke-14, Napoli 2 - 0 Empoli, Rabu (9/11/2022) dini hari tadi. FOTO: Para pemain Napoli merayakan kemenangan (AFP)

Sebanyak delapan shoting mengarah tepat ke gawang. Namun 6 tembakan berhasil ditepis kiper dan diblok barisann para pemain Empoli yang memilih bertahan total.

Statistik mencatat Empoli hanya tiga kali melakukan serangan berbahaya, dengan hanya sekali melakukan shoting ke arah gawang.

Bertumpuknya pemain Empoli di pertahanan membuat Napoli kesulitan menembuas gawang.

Napoli akhirnya bisa mendapatan gol setelah pemain Empoli,Razvan Marin yang panik, membuat kesalahan dengan menjatuhkan striker Napoli Victor Osimhen di kotak pinalti menit ke 68.

Wasit kemudian memberikan hadiah pinalti setelah melihat VAR. Lozano sukses mengeksekusi tendangan pinalti dan gol.

Di menit 74, Napoli diuntungkan dengan berkurangnya satu pemain Empoli akibat kartu merah.

Napoli berhasil memanfaatkan peluang itu dengan mencetak satu gol tambahan lewat Zielinski, menyambut umpan Lozano dengan tendang kaki kirinya. Gol di menit 88 ini bertahan hingga pertandingan terakhir.

Jadwal Liga Italia Matchday ke-14

RABU (9/11/2022)

00.30 - Napoli 2 - 0 Empoli

00.30 - Spezia 1 - 1 Udinese

02:45 - Cremonese vs AC Milan? (masih berlangsung)

KAMIS 10 NOVEMBER

00:30 - Lecce vs Atalanta

00:30 - Sassuolo vs Roma

02:45 - Fiorentina vs Salernitana

02:45 - Inter vs Bologna

02:45 - Torino vs Sampdoria