Carabao Cup Inggris, Mulai Malam Ini, Bigmatch: Mancity vs Chelsea, Kans MU Balas Dendam

SURYA.co.id I Berikut jadwal Carabao Cup Inggris putaran ketiga atau babak 32 besar yang akan dimulai malam dini hari ini, Rabu (9/11/2022) hingga Jumat (11/11/2022) dini hari.

Sebanyak 32 tim akan saling bertarung di putaran ketiga, 14 tim diantaranya akan bertarung malam dini hari ini, Rabu (9/11/2022), serentak pukul o2.45 WIB.

Mulai dull AFC Bournemouth vs Everton, Brentford vs Gillingham, Bristol City vs Lincoln City, Burnley vs Crawley Town, Leicester City vs Newport County, Milton Keynes Dons vs Morecambe, dan Stevenage vs Charlton Athletic.

Pertandingan paling seru akan tersaji besok, Kamis (10/11/2022) dini hari WIB.

Tim - tim elit Liga Primer Inggris akan saling jegal di putaran ketiga. Yang paling seru adalah Manchester City vs Chelsea, yang disebut sebagai final kepagian.

Dimana menonton siaran langsung Carabao Cup?

Semua pertandingan Carabao Cup Inggris putaran tiga (babak 32 besar) bisa disaksikan melalui siaran langsung LIVE STREAMING MOLA TV.

Manchester City vs Chelsea

Kamis (10/11/22) - Pukul 03.00 WIB

Laga paling panas di putaran ketiga Carabao Cup 2022/2023 akan terjadi pada duel dua raksasa Inggris, Manchester City vs Chelsea.

Chelsea merupakan runner-up Carabao Cup edisi 021/2022 lalu.

Musim lalu, langkah Chelsea menuju podium juara digagalkan Liverpool dalam pertandingan final, yang berlangsung dramatis.

Final harus diselesaikan lewat adu pinalti dengan skor 11 - 10. Semua pemain, termasuk kiper kebagian melakukan eksekusi pinalti.



Chelsea harus menerima kenyataan kalah, setelah penendang terakhir Kiper Kepa Arrizabalaga gagal memasukkan bola. Tendangan Arrizabalaga melambung kelewat tinggi di atas mistar gawang.

Sementara tendangan Kiper Liverpool, Alisson sukses menembus gawang Kepa Arrizabalaga.

