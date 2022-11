Carabao Cup Inggris, Selasa - Rabu, 4 Bigmatch: Mancity vs Chelsea, MU vs Aston, Live Streaming

SURYA.co.id I Berikut jadwal Carabao Cup Inggris putaran ketiga yang akan berlangsung Selasa - Rabu (8 - 9/11/2022) waktu setempat atau Rabu -Kamis (9-10/11/2022) dini hari WIB.

Sebanyak 32 tim akan saling bertarung di putaran ketiga Carabao Cup 2022/2023.

Sebanyak 14 tim diantaranya akan bertarung di hari pertama, Selasa malam atau Rabu dini hari ini WIB, dalam waktu bersamaan pukul o2.45.

Di antaranya duel AFC Bournemouth vs Everton, Brentford vs Gillingham, Bristol City vs Lincoln City, Burnley vs Crawley Town, Leicester City vs Newport County, Milton Keynes Dons vs Morecambe, dan Stevenage vs Charlton Athletic.

Pertandingan-pertandingan paling seru akan tersaji di hari Rabu atau Kamis dini hari WIB.

Sejumlah tim elit Liga Primer Inggris akan saling gebuk di putaran ketiga atau babak 32 besar.

Dimana menontonn siaran langsung Cup?

Semua pertandingan Carabao Cup Inggris putaran tiga (babak 32 besar) bisa disaksikan melalui siaran langsung LIVE STREAMING MOLA TV.

>>>>>>>>>LINK LIVE STREAMING CARABAO CUP INGGRIS

Big match 1 :

Manchester City vs Chelsea

Kamis (10/11/22) - Pukul 03.00 WIB

Laga paling panas tersaji antara dua raksasa Inggris, Manchester City vs Chelsea.

Chelsea merupakan runner-up Carabao Cup musim 2021/2022. Ketika itu Chelsea dikalahkan Liverpool di Final.

Sebaliknya Mancity merupakan juara Liga Inggris, tiga musim berturut-turut.

Mancity masih dalam performa luar biasa di Liga Inggris musim ini. Sementara Chelsea mengalami penurunan performa sejak musim 2021/2022 seiring terjadinya kontraksi akibat sanksi yang dijatuhkan pemerintah Inggris pada pemiliknya waktu itu Roman Abramovich. Kini Chelsea telah berganti menjadi milik konsorsium Amerika Serikat (AS) dibawah pimpinan Todd Beehly.

Duel Mancity vs Chelsea bisa dibilang sebagai final kepagian. Dua tim raksasa sudah harus saling bunuh di babak 32 besar Carabao Cup 2022/2023 ini



Big match 2

Arsenal vs Brighton

Kamis (10/11/222) - Pukul 02.45 WIB

Arsenal dan Brighton, sama-sama tim Liga Primer Liga Inggris. Keduanya juga sama-sama sedang onfire, terutama Arsenal yangg kini memimpin klasemen Liga Inggris.

Sementara Brighton saat ini nangkring di urutan keenam, di atas Chelsea.