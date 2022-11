SESAAT Lagi, Liga Inggris di SCTV: 5 Fakta Prediksi Tottenham vs Liverpool, Link Live Streaming

SURYA.co.id I - Sesaat lagi big match Liga Inggris Tottenham Hotspur vs Liverpool akan digelar.

Duel Tottenham Hotspur vs Liverpool disiarkan langsung LIVE SCTV, malam ini, Minggu (6/11/2022) pukul 23.30 WIB.

Tottenham Hotspur menjelma menjadi predator di bawah asuhan pelatih Antonio Conte.

Datang pertengahan musim 2021/2022 lalu, mantan pelatih Timnas Italia ini sukses menyulap Tottanham Hotspur, hingga finis urutan empat klasemen dan lolos ke Liga Champions. Performa apik Tottenham Hotspur terus terjaga hingga musim ini.

Sebaliknya Liverpool mengalami penurunan performa di banding musim lalu dan beberapa musim sebelumnya.

Liverpool yang musim lalu menjadi runner-up dan bersaing ketat dengan Mancity hingga pertandingan terakhir.

Mancity menjadi juara hingga dengan cuma selisih satu poin.



Berikut data dan fakta jelang laga Tottenham Hotspur vs Liverpool

1. Posisi klasemen: Tottenham urutan 3, Liverpool 9

Performa apik Tottenham Hotspur tahun lalu, masih tetap terjaga. Tottenham kini nangkring di urutan ke-3 Liga Inggris dan lolos ke babak 16 besar Liga Champions dengan status juara grup, adalah buktinya.

Sementara Liverpool, bisa dibilang sebagai raksasa Liga Inggris yang sedang sakit.

Hingga matchday ke-14 pekan lalu, Liverpool terlempar di urutan 9, di bawah Fullham dan Brighton yang notabene bukan tim elit Liga Inggris.



2. Rekor tanding, Tottenham menang 8 kali, Liverpool baru 4 kali

Rekor tanding Tottenham Hotspur hingga matchday ke-4 tercatat, dari 13 laga, berhasil memetik delapan kemenangan, draw dua kali, dan tiga kali kalah.

Sedang Liverpool, dari 12 laga yang sudah dimainkan, baru empat kali kali menang. Empat lainnya draw, dan empat lagi kalah. Dengan rekor tanding itu, Liverpool baru mengemas 16 poin, terpaut hampir dua kali lipat dengan pimpina klasemen Arsenal, yang sudah mengemas 31 poin.

Soal rekor tanding, jelas Tottenham Hotspur lebih unggul dalam konsistensi permainannya.



3. Rekor head to to head (H2H) Tottenham vs Liverpool: 0 - 7

Dikutip dari data Livescore.com, head to head Tottenham vs Liverpool dalam rentang 2018 - 2022 menunjukkan Liverpool mendominasi dengan tujuh kemenangan dari total 9 pertandingan.

Dua pertemuan lainya berakhir draw.

4. Catatan penting H2H

Catatan terpenting adalah pada dua laga terakhir, musim Liga Inggris 2021/2022 lalu. Dua pertandingan terakhir ini, hasilnya draw. Draw di kandang Liverpool 1 - 1 dan draw di kandang Tottenham dengan skor 2 - 2.