LIVE Hasil Liga Inggris, LIVE SCTV: Tottenham vs Liverpool: Menit 13 Salah Bawa Red Unggul 1 - 0

SURYA.co.id I - Laga big match Liga Inggris Tottenham Hotspur vs Liverpool sedang berlangsung malam ini, Minggu (6/11/2022).

Duel Tottenham vs Liverpool disiarkan LIVE SCTV. Juga bisa disaksikan secara Live Streaming Vidio.com.

Liverpool yang datang ke markas Tottenham Hotspur untuk sementara unggul 0 - 1 melalui gol Mohamed Salah di menit 13.

Gol lahir berkat umpan manis Roberto Firmino di dalam kotak pinalti.

Bermula dari umpan cross yang diterima Roberto Firmino dari kiri lapangan.

Roberto Firmina yang posisi tertutup untuk melakukan shooting, kemudian menyodorkan bola kepada Mohamed Salah yang berdiri di sisi kanannya.



Moh Salah kemudian meneruskan dengan tembakan keras kaki kirinya dan gol.

Tuan rumah Tottenham Hotspur yang lebih mendominasi permainan. Sejumlah peluang lahir. Satu diantaranya digagalkan lewat blocking Kiper Liverpool Alisson di menit 16.

Baca juga: Rekap Hasil Liga Inggris, MU Keok 3 - 1 di Aston Villa, Newcastle Pesta 4 - 1 di Markas Southampton

Line-Up Tottenham vs Liverpool

Pelatih Liverpool Jurgen Klopp mengubah formasi penyerangan. Darwin Nunez yang biasanya berada di tengah sebagai striker tunggal, kini dipasang sebagai trio bersaa Firmino dan Mo Salah.

Posisi Darwin Nunez pun digeser sebagai penyerang kini. Posisi lurus gawang ditempati Firmino, sedang Mo Salah tetap pada posisi faviritnya di kanan.

Rekor head to to head (H2H) Tottenham vs Liverpool: 0 - 7

Catatan head to head Tottenham vs Liverpool dalam rentang 2018 - 2022 menunjukkan Liverpool mendominasi dengan tujuh kemenangan dari total 9 pertandingan.

Dua pertemuan lainya berakhir draw.

Catatan penting H2H

Catatan terpenting adalah pada dua laga terakhir, musim Liga Inggris 2021/2022 lalu. Dua pertandingan terakhir ini, hasilnya draw. Draw di kandang Liverpool 1 - 1 dan draw di kandang Tottenham dengan skor 2 - 2.