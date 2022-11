BIODATA Aaron Carter yang Ditemukan Meninggal di Kamar Mandi, Adik Nick Carter & Mantan Artis Cilik 

SURYA.CO.ID - Berikut biodata Aaron Carter yang ditemukan meninggal dunia di kamar mandi, Sabtu (5/11/2022) waktu setempat.

Kabar Aaron Carter meninggal dunia, dilaporkan leh The Hollywood Reporter setelah dikonfirmasi manajer Nick Carter, Lori Graf.

Aaron Carter meninggal dunia di kediamannya di kawasan Lancaster, California.

Melansir Kompas.com, belum ada keterangan mengenai penyebab kematian Aaron Carter.

Kepolisian Los Angeles mengatakan, sebuah kematian mencurigakan terjadi alamat Aaron Carter, tetapi polisi tidak mengonfirmasi identitas orang tersebut.

Siapa sosok Aaron Carter? Berikut biodatanya.

Aaron Carter merupakan adik dari personel Backstreet Boys, Nick Carter.

Penyanyi kelahiran 7 Desember 1987 itu awalnya dikenal sebagai penyanyi cilik.

Dia memulai kariernya di dunia musik sejak berusia 7 tahun.

Dia merilis album debutnya, Aaron Carter, pada 1997. Ketika itu usia Aaron Carter baru 9 tahun.

Popularitasnya terus menanjak. Pada tahun 2000, Aaron Carter merilis album Aaron's Party (Come Get It), diikuti dengan Oh Aaron (2001), dan Another Earthquake (2002).

Lagu-lagu hitnya antara lain "Aaron's Party (Come Get It)," "That's How I Beat Shaq" dan "I Want Candy", yang merupakan cover dari lagi milik The Strangleloves.

Dia pun sudah tampil di panggung-panggung besar, termasuk menjadi pembuka tur Backstreet Boys dan Britney Spears.

Pada tahun 2000, Aaron Carter memulai tur solo.