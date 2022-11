BTS Kembali Masuk di Nominasi Melon Music Awards 2022, Tempati 5 Kategori

SURYA.CO.ID - BTS kembali masuk dalam beberapa nominasi Melon Music Awards 2022 yang akan digelar tak lama lagi.

Jika biasanya nama BTS masuk di hampir semua nominasi, khusus tahun ini, mereka hanya berada di lima nominasi.

Bukan tanpa alasan, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, BTS masih terbilang sangat aktif melakukan kegiatan grup.

Sementara pada tahun ini, setelah merilis album Proof pada Juni 2022 lalu, BTS diketahui memutuskan untuk mengambil waktu fokus pada kegiatan individu.

Pada tahun ini pula, BTS tak masuk dalam nominasi Album of The Year dan Song of The Year.

Untuk masuk dalam nominasi Album of The Year, biasanya harus memenuhi beberapa syarat. Termasuk salah satunya yakni memiliki maksimal empat lagu baru dalam album tersebut.

Sementara BTS, hanya memiliki tiga lagu baru dalam album Proof di antaranya, Yet To Come, For Youth, dan Run BTS.

Lalu alasan Yet To Come tak masuk dalam nominasi Song of The Year lantaran jumlah streaming-nya lebih rendah daripada lagu-lagu milik artis lain.

Untuk diketahui, BTS masuk dalam lima nominasi Melon Music Awards 2022 di antaranya, Bonsang (Melon Top 10), Artist of The Year, Best Male Group, Netizen Popularity, "That That" by PSY & SUGA for Song of The Year.

BTS Jadi Artis dengan Lagu Terbanyak di Billboard Hot 100

Melansir Kompas.com, BTS menjadi artis musik yang menempatkan lagu terbanyak di posisi 1 Billboard Hot 100 dalam satu dekade ini.

Billboard mengumumkan daftar artis musik yang paling banyak menduduki puncak Billboard Hot 100 dalam 10 tahun terakhir.

BTS menempatkan enam lagunya di puncak daftar lagu terpopuler di AS tersebut seperti dilansir NME.

Boy group asal Korea Selatan itu mengungguli para artis musik "tuan rumah" Amerika Serikat.