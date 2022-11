Liga Inggris, Siaran SCTV - Live Streaming, Ulasan Big Match: Chelsea vs Arsenal, Spurs vs Liverpool

SURYA.co.id I Berikut Liga Inggris matchday ke-15 yang akan berlangsug Sabtu - Minggu (5 - 6 November 2022) besok.

Pertandingan Liga Primer Inggris matchday ke-15 akan dibuka dengan empat pertandingan serentak Sabtu (5/11/2022) pukul 22.00 WIB.

Terdiri Leeds United vs AFC Bournemouth, Manchester City vs Fulham, Nottingham Forest vs Brentford, dan Wolverhampton Wanderers vs Brighton & Hove Albion

Berikutnya, lewat tengah malam pukul 00:30 WIB (Minggu 5/11/2022) akan digelar duel Everton vs Leicester City.

Dimana menonton siaran langsung Liga Inggris?

Vidio.com:

Semua pertandingan Liga Inggris bisa disaksikan dalam siaran langsung Live Streaming Vidio.com (paket berlanggananan).

Laporan live report, semua pertandingan Liga Italia, Liga Spanyol, dan Liga Inggris bisa diikuti di Livescore.com atau Google.livescore.com.

Baca juga: Liga Champions: Giroud Catat Rekor, AC Milan Come Back usai 9 Musim Absen dari 16 Besar

Baca juga: Liga Champions: Giroud Catat Rekor, AC Milan Come Back usai 9 Musim Absen dari 16 Besar

Siaran langsung Liga Inggris di SCTV (SCTV)



LIVE SCTV

SABTU- Malam Minggu - Pukul 00.30 WIB

Everton vs Leicester City

MINGGU (6/11/2022) - Pukul 23.30 WIB

Tottenham Hotspur vs Liverpool

Big match 1

Manchester United (MU) vs Aston Villa



Manchester United (MU) akan menjalani machday ke-15 di kandang Aston Villa.

Manchester United saat ini berada di urutan kelima klasemen, dengan jarak cuma satu poin dari Newcastle United (NU FC).

MU mengantongi 23 poin banding 24 poin Newcastle United.

Melawan Aston Villa menjadi kesempatan besar pasukan Erik Ten Hag untuk meramaikan puncak empat besar klasemen.



MU sedang onfire. Nangkring di urutan ke-lima dan tidak terkalahkan dalam delapan laga terakhir di semua ajang.

Terakhir di Liga Inggris, MU menang atas West Ham United dengan skor 1 - 0. Sedang di Liga Eropa, Jumat (4/11/2022) dini hari, MU menang di kandang Real Sociedad (Spanyol) 1 - 0.