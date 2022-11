Liga Inggris, Jadwal Siaran SCTV, Live Streaming Mancity vs Fullham: Haaland Pulih dari Cedera

SURYA.co.id Berikut jadwal pertandingan Liga Inggris matchday ke-15 yang akan berlangsug Sabtu - Minggu (5 - 6 November 2022) besok.

Pertandingan Liga Primer Inggris matchday ke-15 akan dibuka dengan empat pertandingan serentak Sabtu (5/11/2022) pukul 22.00 WIB.

Terdiri Leeds United vs AFC Bournemouth, Manchester City vs Fulham, Nottingham Forest vs Brentford, dan Wolverhampton Wanderers vs Brighton & Hove Albion

Berikutnya, lewat tengah malam pukul 00:30 WIB (Minggu 5/11/2022) akan digelar duel Everton vs Leicester City.



Dimana menonton siaran langsung Liga Inggris?

Vidio.com:

Semua pertandingan Liga Inggris bisa disaksikan dalam siaran langsung Live Streaming Vidio.com (paket berlanggananan).

Laporan live report, semua pertandingan Liga Italia, Liga Spanyol, dan Liga Inggris bisa diikuti di Livescore.com atau Google.livescore.com.

LIVE SCTV

SABTU- Malam Minggu - Pukul 00.30 WIB

Everton vs Leicester City

MINGGU (6/11/2022) - Pukul 23.30 WIB

Tottenham Hotspur vs Liverpool

Manajer Manchester City, Pep Guardiola, memberikan ucapan selamat kepada Erling Haaland dalam laga Liga Inggris kontra Bournemouth di Stadion Etihad, 13 Agustus 2022. (bolasport)

Manchester City vs Fulham

SABTU (5/11) - Pukul 22.00 WIB



Manchester City akan menjalani matchday ke-15 menjamu tim promosi Fullham.

Ini menjadi kesemoatan pasukan Pep Guardional mengambil alih pimpinan klasemen dari Arsenal yang pekan ini akan menjalani duel berat di kandang Chelsea.

Jelang laga di markas Etihad Stadium, pelatih Pep Guardiola bergembira dengan kondisi mesin gol Erling Haaland yang sempat mengalami cedera.

Menurut Pep Guardiola, mesin golnya asal Norwegia itu telah siap diturunkan dalam laga melawan Fullham.

Striker 22 tahun itu mengalami cedera pada pertandingan Liga Champions melawan Borussia Dortmund.

Cedera itu memaksa Haaland absen dalam dua pertandingan sebelumnya The Citizens, yaitu melawan Leicester City di Liga Inggris dan melawan Sevilla di Liga Champions.

Saat Erling Haaland istirahat, posisinya digantikan Julian Alvarez.

Tentang kebugaran Haaland, bos Spanyol itu berkata: “Dia jauh lebih baik. Kami akan memutuskan hari ini (apakah dia bisa bermain melawan Fulham).