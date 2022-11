Gencarkan Pemulihan Ekonomi Lewat Financial Festival, Pemkot Kediri Juga Menggelar Pasar Murah

SURYA.CO.ID, KOTA KEDIRI - Berbagai upaya memulihkan perekonomian setelah terpaan pandemi Covid-19, belum berhenti dilakukan Pemkot Kediri. Kali ini Pemkot Kediri berkolaborasi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri dan Korpri menggelar Kediri Financial Festival (Fin Fest) di halaman Balai Kota Kediri, Sabtu - Minggu (5 -6/11/2022).

Menurut Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Kediri, Bagus Alit, FinFest ini diselenggarakan dengan tujuan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

“Kami berharap di momen ini daya beli masyarakat lebih baik kemudian kami memberi ruang bertemu antara Lembaga Jasa Keuangan (LJK), UMKM, PKL dengan warga masyarakat supaya interaksi penjual dan pembeli dapat segera pulih kembali,” jelas Bagus, Jumat (4/11/2022).

Kegiatan ini disemarakkan food festival, edukasi keuangan, kredit/pembiayaan, booth LJK dan UMKM, pembukaan rekening, serta rewards/discounts.

“Ini dalam rangka memperingati Hari Jadi Korpri yang disemarakkan dengan semangat untuk Nglarisi Dagangan PKL. Disiapkan 17 lapak PKL yang menjual makanan khas Kediri agar PKL bisa segera pulih pasca pandemi," ungkapnya.

Acara akan dibuka pukul 13.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB yang dimeriahkan dengan penampilan musik spesial oleh beberapa band, keroncong dan karawitan, pembagian doorprize, serta lomba foto dan reels Instagram.

Sedangkan TPID Kota Kediri mengadakan Operasi Pasar Murni (OPM) yang menyediakan berbagai komoditas dengan harga terjangkau, yakni beras premiun Rp 50.000 per KG, gula pasir Rp 10.500 per KG, minyak goreng Rp 12.000 per liter, dan telur ayam ras Rp 22.500 per KG.

Dalam kegiatan OPM ini diharapkan masyarakat dapat menikmati komoditas pangan kualitas baik dengan harga terjangkau. Karena tujuan akhirnya agar kestabilan harga komoditas di wilayah Kota Kediri tetap terjaga.

“Dengan adanya Fin Fest kita berharap masyarakat yang datang bisa mendapatkan edukasi keuangan dari LJK yang hadir, khususnya akses keuangan dan investasi,” jelasnya.

Diharapkan dengan tumbuhnya habit berinvestasi di kalangan masyarakat Kota Kediri, bisa meningkatkan sumber penghasilan serta meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga. Selain itu ada stand kendaraan listrik yang diharapkan Pemkot Kediri dapat mendukung percepatan program kendaraan listrik yang hemat energi dan ramah lingkungan. *****