AC Milan Akan Datang ke Indonesia Bulan November 2022

SURYA.co.id | SURABAYA - AC Milan menjadwalkan mengunnungi Indonesia. I Rossoneri dijadwalkan ke tanah Air pada November 2022 mendatang.

AC Milan akan datang ke Indonesia dalam rangka tour trofi sudetto 2021-2022.

AC Milan tdiak akan datang secara tim, melainkan legenda Rossoneri, Daniel Massaro menjadi sosok yang akan mewakili tim AC Milan.

I Rossoneri tidak akan datang dengan tim lengkap, karena saat ini masih harus menjalani Liga Italia 2022-2023.

“Membawa trofi scudetto ke Singapura dan Indonesia terasa fantastis. Cara fan di kawasan ini merayakan kesuksesan kami pada akhir musim lalu benar-benar impresif dan sesuatu yang mendapat perhatian klub."

“Memiliki kesempatan untuk membalas perhatian fan dan berterima kasih atas dukungan mereka membuat kami sangat bangga,” sebut Daniele Massaro.

Selain bisa berfoto denga trofi scudetto 2021-2022, Milanisti juga bisa mengabadikan momen dengan Massaro.

Selanjutnya, mereka akan mengadakan acara nonton bareng laga pekan ke-15 Liga Italia 2022/2023 melawan Fiorentina pada pukul 00.00 WIB.

Tiket acara ini bisa didapatkan via fan klub resmi Rossoneri yakni Milanisti Indonesia.

Sementara itu Presiden AC Milan, Paolo Scaroni, menjelaskan jika kedatangan Rossoneri ke tanah air sekaligus memberikan dukungan moral pada korban Tragedi Kanjuruhan.

Mereka juga turut bersimpati terhadap peristiwa yang mengakibatkan ratusan nyawa melayang saat pertandingan Arema FC vs Persebaya yang digelar pada 1 Oktober lalu.

Seluruh keuntungan tiket "From Milan to Many" juga akan didonasikan ke korban tragedi tersebut.

“Sepak bola masih berduka setelah terjadi tragedi Kanjuruhan baru-baru ini."

"Kedatangan kami ke Indonesia menjadi jalan bagi klub untuk memberi penghormatan kepada masyarakat Indonesia dan semua fan sepak bola,” jelas Paolo Scaroni.

“Kami melakoni perjalanan ini dengan menaruh penuh rasa hormat, yakin bahwa kami bisa memainkan peran positif, mendorong orang agar kembali percaya kepada sepak bola,” terangnya.